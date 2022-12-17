Зараз в Україні вручають повістки чотирьох видів. І лише 2 з них означають, що громадянина вже призвано до служби, пише 24 канал.

До теми Загальна мобілізація в Україні: який є порядок вручення повісток

Які види повісток бувають

З'явитися в військкомат для уточнення облікових даних військовозобов'язаного

Ці повістки надсилають або роздають з метою оновити дані про призовників у військовому комісаріаті. Людина повинна вказати особисті контакти, інформацію про стан здоров'я, склад сім'ї, місце роботи, навчання тощо.

Повістка для проходження медичного огляду при військкоматі

Такі види повісток дають для того, щоб визначити стан здоров’я та придатність громадянина до служби. Після обстеження військово-лікарська комісія надає висновок про придатність чи непридатність до військової служби.

Повістка-призов на строкову військову службу

Це саме той вид повісток, після якого людина одразу відправляється на військову службу. Якщо людина прийняла таку повістку і не з'явилася, то це вважається ухиленням від призову. Ухилянту загрожує кримінальна відповідальність, яка передбачена статтею 335 Кримінального кодексу України. У такому випадку людині загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Повістка на прибуття на призовну дільницю

Такі повістки ще називають "мобілізаційним розпорядженням", "бойовою повісткою" або "повісткою на відправку". Їх вручають тим військовозобов'язаним, які пройшли медичну комісію та визнані придатними до несення військової служби. При отриманні такої повістки громадянин має з'явитися на призовний збірний пункт впродовж 12 – 24 годин після оголошення мобілізації.

Зверніть увагу! До військових частин одразу можуть направити лише тих військовозобов'язаних, які вже служили або проходили навчання. Тобто одразу на передову без досвіду проходження військової служби або підготовки на навчальних зборах не відправляють.