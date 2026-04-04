Атака по багатоповерхівці в Сумах, терор Києва та інших міст: які наслідки ударів ворога
Російська армія ввечері 3 квітня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями ширилася повітряна тривога.
Якщо у вашій області лунали сирени – негайно прямуйте до укриття. 24 Канал слідкує за інформацією про рух ворожих цілей у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі. БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину, курс Затока. БпЛА на Запоріжжя зі сходу. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині та Харківщині. БпЛА на Дніпропетровщині, курс північно-західний. БпЛА на Миколаївщину з півдня. Внаслідок падіння ворожого "Шахеду" у Слобідському районі Харкова поранено дитину. У Харкові зафіксували вибух. Деталі уточнюються. БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний. БпЛА на півдні Сумщини, курс західний. БпЛА на Миколаївщині, курс північний. БпЛА на Чернігів з північного-сходу. БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину, курс на Затоку. БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня. БпЛА на Полтавщині, курс на Лубни. БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. БпЛА на Суми з півночі. БпЛА курсом на Миколаїв зі сходу. БпЛА на Кіровоградщині, курс на Новомиргород. Росіяни в ніч на 4 квітня атакували Україну 286 безпілотниками. Сили ППО збили 260 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та "Італмас". Зафіксовано влучання дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків у низці областей. У Харкові зафіксували падіння уламків БпЛА у Немишлянському районі. Внаслідок атаки є один постраждалий. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс західний. БпЛА на Кіровоградщині курсом на Кропивницький. БпЛА на Сущині курсом на Глухів. На Полтавщині ворожі БпЛА атакували промислово-виробничі підприємства. Внаслідок влучань виникли пожежі. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомили в Полтавській ОВА. У Києві внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі в Дарницькому районі виникла пожежа. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У Сумах в ніч на 4 квітня росіяни вдарили БпЛА по багатоповерхівці. В ДСНС повідомили, що постраждало 7 людей, серед них – дитина. БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на північ. Група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину / Полтавщину. БпЛА на Харківщині поблизу Малої Данилівки. Група БпЛА на Полтавщині, повз Глобине, Градизьк – курсом на Кіровоградщину. БпЛА на Миколаївщині північно-західним курсом. БпЛА на Полтавщині курсом на Шишаки з північного сходу. БпЛА з Чорного моря курсом на Одесу / Чорноморськ. БпЛА на Сумщині курсом на Охтирку з північного сходу. Київщина: БпЛА на Бишів з північного сходу. БпЛА на Конотоп з північного сходу. БпЛА повз Суми, курс – південно-західний. БпЛА повз Вишневе у напрямку Боярки. БпЛА на Охтирку з північного сходу. Сумщина: БпЛА на Конотоп з північного сходу. БпЛА повз Суми, курс – південно-західний. БпЛА на Київ зі сходу. Нові групи БпЛА на сході Харківщини, прямують на захід повз Ізюм. На Черкащині внаслідок російської атаки БпЛА 3 березня пошкоджено приватні будинки. Медики надають допомогу постраждалим. Про це повідомили в Суспільне Черкаси. БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль з північного сходу. Чернігівщина: декілька груп БпЛА повз Ічню та Лосинівку прямують на південний захід у напрямку Київщини. БпЛА на Миргород з півночі. Сумщина: БпЛА повз Глухів, курс південно-західний. БпЛА на Суми з півночі. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА із Сумщини та Харківщини на Полтавщину, курсом на Котельву, Опішню. БпЛА на Суми з півночі. Швидкісна ціль на Запоріжжя! Полтавщина: БпЛА повз Оржицю курсом на південь. Група БпЛА на Сумщині – курс західний. БпЛА на півночі Полтавщини поблизу населених пунктів Лохвиця, Чорнухи. Вибухи пролунали у Сумах. Влада просить перебувати в укриттях – повітряна атака триває. Сумщина – група БпЛА на півдні, західним курсом. Група БпЛА на Сумщині повз Степанівку, західним курсом. Група БпЛА з Чорного моря в напрямку Одещини (Затока). БпЛА на Харківщині курсом на Вільшани, Люботин з півночі. БпЛА в напрямку Одеси з Чорного моря. Група БпЛА на Полтавщині курсом на Кременчук. Група БпЛА з Чорного моря продовжує рух в напрямку на Чорноморське. Харківщина – БпЛА поблизу Близнюків, Олександрівки. БпЛА на Полтавщині курсом на Київщину (Бориспільський район). Група БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморське). Група БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину. Група БпЛА на Сумщині, курсом на Велику Писарівку. Група БпЛА на Запоріжжі, курсом на Комишуваху. У Херсонській ОВА повідомили, що близько 22:15 росіяни атакували з дрона одну з лікарень у Херсоні. Під ворожий удар потрапив 24-річний хлопець. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення плеча, Наразі постраждалий отримує необхідну меддопомогу. Сумщина – група БпЛА повз н.п. Дубов'язівка, курсом на Чернігівщину. Чернігівщина – БпЛА поблизу н.п. Макошине, Михайло-Коцюбинське, Сновськ. У Сумах було чутно кілька вибухів, передають кореспонденти Суспільного. Сумщина - група БпЛА повз н.п. Буринь, західним курсом. Харківщина група БпЛА курсом на н.п. Краснопавліку зі сходу. У Черкасах чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. БпЛА на Черкаси зі сходу. БпЛА на Суми з південного заходу. БпЛА у напрямку Харкова з півночі. БпЛА по межі Сумщини і Полтавщини, курс – західний. БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, вектор – Миколаїв. БпЛА з Сумщини на Полтавщину, вектор – Гадяч. БпЛА на сході Харківщини, повз Ізюм прямують на захід. Харківщина: БпЛА на/повз Берестин, курс – західний (Полтавщина). Харківщина: БпЛА повз Балаклію, курс – західний. БпЛА у напрямку Харкова зі сходу. БпЛА на Кривий Ріг з півночі.
– йдеться у повідомленні.
