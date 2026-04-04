4 квітня, 09:44
Атака по багатоповерхівці в Сумах, терор Києва та інших міст: які наслідки ударів ворога

Данило Муринський, Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 3 квітня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями ширилася повітряна тривога.

Що відомо про повітряну тривогу?

17:10, 04 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

16:46, 04 квітня

 БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину, курс Затока.

16:45, 04 квітня

БпЛА на Запоріжжя зі сходу.

16:45, 04 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині та Харківщині.

16:10, 04 квітня

 БпЛА на Дніпропетровщині, курс північно-західний.

14:55, 04 квітня

 БпЛА на Миколаївщину з півдня.

14:38, 04 квітня

Внаслідок падіння ворожого "Шахеду" у Слобідському районі Харкова поранено дитину.

14:12, 04 квітня

У Харкові зафіксували вибух. Деталі уточнюються.

13:00, 04 квітня

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.

12:55, 04 квітня

БпЛА на півдні Сумщини, курс західний.

12:23, 04 квітня

БпЛА на Миколаївщині, курс північний.

11:20, 04 квітня

БпЛА на Чернігів з північного-сходу.

11:18, 04 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину, курс на Затоку.

11:14, 04 квітня

БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.

11:12, 04 квітня

БпЛА на Полтавщині, курс на Лубни.

10:53, 04 квітня

БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

10:28, 04 квітня

БпЛА на Суми з півночі.

09:40, 04 квітня

БпЛА курсом на Миколаїв зі сходу.

09:35, 04 квітня

БпЛА на Кіровоградщині, курс на Новомиргород.

09:33, 04 квітня

Росіяни в ніч на 4 квітня атакували Україну 286 безпілотниками. Сили ППО збили 260 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та "Італмас". Зафіксовано влучання дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків у низці областей.

09:29, 04 квітня

У Харкові зафіксували падіння уламків БпЛА у Немишлянському районі. Внаслідок атаки є один постраждалий. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

09:25, 04 квітня

БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс західний. 

БпЛА на Кіровоградщині курсом на Кропивницький.

БпЛА на Сущині курсом на Глухів.

09:20, 04 квітня

На Полтавщині ворожі БпЛА атакували промислово-виробничі підприємства. Внаслідок влучань виникли пожежі. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомили в Полтавській ОВА.

09:19, 04 квітня

У Києві внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі в Дарницькому районі виникла пожежа. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

09:12, 04 квітня

У Сумах в ніч на 4 квітня росіяни вдарили БпЛА по багатоповерхівці. В ДСНС повідомили, що постраждало 7 людей, серед них – дитина.

08:54, 04 квітня

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на північ.

Група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину / Полтавщину.

БпЛА на Харківщині поблизу Малої Данилівки.

08:54, 04 квітня

Група БпЛА на Полтавщині, повз Глобине, Градизьк – курсом на Кіровоградщину.

БпЛА на Миколаївщині північно-західним курсом.

08:19, 04 квітня

БпЛА на Полтавщині курсом на Шишаки з північного сходу.

07:59, 04 квітня

БпЛА з Чорного моря курсом на Одесу / Чорноморськ.

07:55, 04 квітня

БпЛА на Сумщині курсом на Охтирку з північного сходу.

07:05, 04 квітня

Київщина: БпЛА на Бишів з північного сходу.

07:04, 04 квітня

БпЛА на Конотоп з північного сходу.

БпЛА повз Суми, курс – південно-західний.

06:58, 04 квітня

БпЛА повз Вишневе у напрямку Боярки.

06:52, 04 квітня

БпЛА на Охтирку з північного сходу.

06:51, 04 квітня

Сумщина: БпЛА на Конотоп з північного сходу.

БпЛА повз Суми, курс – південно-західний.

06:29, 04 квітня

БпЛА на Київ зі сходу.

06:26, 04 квітня

Нові групи БпЛА на сході Харківщини, прямують на захід повз Ізюм.

06:24, 04 квітня

На Черкащині внаслідок російської атаки БпЛА 3 березня пошкоджено приватні будинки. Медики надають допомогу постраждалим. Про це повідомили в Суспільне Черкаси.

06:22, 04 квітня

БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль з північного сходу.

06:10, 04 квітня

Чернігівщина: декілька груп БпЛА повз Ічню та Лосинівку прямують на південний захід у напрямку Київщини.

05:34, 04 квітня

БпЛА на Миргород з півночі.

05:17, 04 квітня

Сумщина: БпЛА повз Глухів, курс південно-західний.

05:05, 04 квітня

БпЛА на Суми з півночі.

05:03, 04 квітня

БпЛА на Харків з півночі.

04:45, 04 квітня

БпЛА із Сумщини та Харківщини на Полтавщину, курсом на Котельву, Опішню.

04:39, 04 квітня

БпЛА на Суми з півночі.

04:17, 04 квітня

Швидкісна ціль на Запоріжжя!

03:31, 04 квітня

Полтавщина: БпЛА повз Оржицю курсом на південь.

02:59, 04 квітня

Група БпЛА на Сумщині – курс західний.

БпЛА на півночі Полтавщини поблизу населених пунктів Лохвиця, Чорнухи.

02:41, 04 квітня

Вибухи пролунали у Сумах. Влада просить перебувати в укриттях – повітряна атака триває.

02:29, 04 квітня

Сумщина – група БпЛА на півдні, західним курсом.

01:47, 04 квітня

Група БпЛА на Сумщині повз Степанівку, західним курсом. 

Група БпЛА з Чорного моря в напрямку Одещини (Затока). 

БпЛА на Харківщині курсом на Вільшани, Люботин з півночі.

01:28, 04 квітня

БпЛА в напрямку Одеси з Чорного моря.

00:47, 04 квітня

Група БпЛА на Полтавщині курсом на Кременчук.

Група БпЛА з Чорного моря продовжує рух в напрямку на Чорноморське.

Харківщина – БпЛА поблизу Близнюків, Олександрівки.

БпЛА на Полтавщині курсом на Київщину (Бориспільський район).

00:20, 04 квітня

Група БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморське).

23:59, 03 квітня

Група БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.

23:48, 03 квітня

Група БпЛА на Сумщині, курсом на Велику Писарівку.

23:44, 03 квітня

Група БпЛА на Запоріжжі, курсом на Комишуваху.

23:22, 03 квітня

У Херсоні дрон атакував лікарню

У Херсонській ОВА повідомили, що близько 22:15 росіяни атакували з дрона одну з лікарень у Херсоні. 

Під ворожий удар потрапив 24-річний хлопець. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення плеча, 
– йдеться у повідомленні.

Наразі постраждалий отримує необхідну меддопомогу.

23:17, 03 квітня

  • Сумщина – група БпЛА повз н.п. Дубов'язівка, курсом на Чернігівщину.

  • Чернігівщина – БпЛА поблизу н.п. Макошине, Михайло-Коцюбинське, Сновськ.

22:47, 03 квітня

У Сумах було чутно кілька вибухів, передають кореспонденти Суспільного.

22:44, 03 квітня

  • Сумщина - група БпЛА повз н.п. Буринь, західним курсом.

  • Харківщина група БпЛА курсом на н.п. Краснопавліку зі сходу.

21:24, 03 квітня

У Черкасах чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

21:11, 03 квітня

БпЛА на Черкаси зі сходу.

21:08, 03 квітня

БпЛА на Суми з південного заходу.

20:45, 03 квітня

БпЛА у напрямку Харкова з півночі.

20:37, 03 квітня

БпЛА по межі Сумщини і Полтавщини, курс – західний.

20:35, 03 квітня

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, вектор – Миколаїв.

20:18, 03 квітня

  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину, вектор – Гадяч.

  • БпЛА на сході Харківщини, повз Ізюм прямують на захід.

19:53, 03 квітня

Харківщина: БпЛА на/повз Берестин, курс – західний (Полтавщина).

19:20, 03 квітня

Харківщина: 

  • БпЛА повз Балаклію, курс – західний.

  • БпЛА у напрямку Харкова зі сходу.

19:16, 03 квітня

БпЛА на Кривий Ріг з півночі.