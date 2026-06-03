"Шахеди" знову розліталися над Україною: де зараз повітряна тривога
Російська армія ввечері 3 червня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями шириться повітряна тривога.
За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.
До теми Росія вгатила по Дніпропетровщині: спалахнули склади однієї з торгівельних мереж, є постраждалі
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Групи ворожих БпЛА в районі н.п. Ромни рухаються західним курсом на Чернігівщину. Ворожі БпЛА з Чорного моря рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей північним курсом. Ворожі БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря. Група ударних БпЛА прямує в бік Запоріжжя та Дніпра. Нова група ударних БпЛА з Курської області Росії увійшла на Сумщину. Ворожі БпЛА (в т. ч. реактивний) – на півночі Сумщини. Харків – БпЛА над містом!
Групи ворожих БпЛА в районі н.п. Ромни рухаються західним курсом на Чернігівщину.
Ворожі БпЛА з Чорного моря рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей північним курсом.
Ворожі БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря.
Група ударних БпЛА прямує в бік Запоріжжя та Дніпра.
Нова група ударних БпЛА з Курської області Росії увійшла на Сумщину.
Ворожі БпЛА (в т. ч. реактивний) – на півночі Сумщини.
Харків – БпЛА над містом!