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24 Канал Новини України "Шахеди" знову розліталися над Україною: де зараз повітряна тривога
3 червня, 20:26
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"Шахеди" знову розліталися над Україною: де зараз повітряна тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 3 червня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями шириться повітряна тривога.

За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

До теми Росія вгатила по Дніпропетровщині: спалахнули склади однієї з торгівельних мереж, є постраждалі 

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

20:17, 03 червня

Групи ворожих БпЛА в районі н.п. Ромни рухаються західним курсом на Чернігівщину.

20:16, 03 червня

Ворожі БпЛА з Чорного моря рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей північним курсом.

19:45, 03 червня

Ворожі БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря.

19:41, 03 червня

Група ударних БпЛА прямує в бік Запоріжжя та Дніпра.

19:40, 03 червня

Нова група ударних БпЛА з Курської області Росії увійшла на Сумщину.

19:30, 03 червня

Ворожі БпЛА (в т. ч. реактивний) – на півночі Сумщини.

19:27, 03 червня

Харків – БпЛА над містом!

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