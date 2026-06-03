"Шахеди" знову розліталися над Україною: де зараз повітряна тривога

Російська армія ввечері 3 червня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями шириться повітряна тривога.

За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

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Що відомо про повітряну тривогу?

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