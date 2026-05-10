10 травня, 15:09


Перемир'я – не чули: Росія знову атакує Україну "Шахедами" – де зараз тривога

Владислав Кравцов

Російська армія, попри оголошене перемир'я, 10 травня знову запустила "Шахеди" по Україні. Через це областями шириться повітряна тривога.

Якщо у вашій області лунали сирени – негайно прямуйте до укриття. 24 Канал слідкував за інформацією про рух ворожих цілей у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

14:32, 10 травня

Ворожі БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курсом на Дніпро/Павлоград.

12:13, 10 травня

Миколаївський район. росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Постраждало двоє людей – 68-річний чоловік та 63-річна жінка, їх госпіталізовано. На зараз стан постраждалих задовільний, 
– написав Віталій Кім.

