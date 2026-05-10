Перемир'я – не чули: Росія знову атакує Україну "Шахедами" – де зараз тривога
Російська армія, попри оголошене перемир'я, 10 травня знову запустила "Шахеди" по Україні. Через це областями шириться повітряна тривога.
Якщо у вашій області лунали сирени – негайно прямуйте до укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Ворожі БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курсом на Дніпро/Павлоград. Миколаївський район. росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Постраждало двоє людей – 68-річний чоловік та 63-річна жінка, їх госпіталізовано. На зараз стан постраждалих задовільний,
– написав Віталій Кім.
