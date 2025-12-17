Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни знову пустили "Шахеди" по Україні: де зараз є тривога
17 грудня, 20:51
4

Росіяни знову пустили "Шахеди" по Україні: де зараз є тривога

Владислав Кравцов

Увечері 17 грудня російська армія вчергове запустила свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ

Що відомо про повітряну тривогу?

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

20:47, 17 грудня

  • БпЛА на Одещині в напрямку н.п. Сергіївка.

  • БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс на схід.

  • БпЛА на сході Харківщини, курс на н.п. Шевченкове.

20:12, 17 грудня

БпЛА на Харків з півночі.

20:11, 17 грудня

Кривий Ріг – БпЛА у напрямку міста!

19:58, 17 грудня

БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.

19:16, 17 грудня

Кривий Ріг – БпЛА у напрямку міста!

19:15, 17 грудня

БпЛА на Чернігівщині курсом на Славутич з півночі.

19:00, 17 грудня

БпЛА на Одещину(н.п.Сергіївка) з акваторії Чорного моря.