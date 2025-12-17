Росіяни знову пустили "Шахеди" по Україні: де зараз є тривога

Увечері 17 грудня російська армія вчергове запустила свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті