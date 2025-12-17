Росіяни знову пустили "Шахеди" по Україні: де зараз є тривога
Увечері 17 грудня російська армія вчергове запустила свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Через це областями почала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про повітряну тривогу?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на Одещині в напрямку н.п. Сергіївка.
БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс на схід.
БпЛА на сході Харківщини, курс на н.п. Шевченкове.
БпЛА на Харків з півночі.
Кривий Ріг – БпЛА у напрямку міста!
БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.
Кривий Ріг – БпЛА у напрямку міста!
БпЛА на Чернігівщині курсом на Славутич з півночі.
БпЛА на Одещину(н.п.Сергіївка) з акваторії Чорного моря.