В небі над Україною – знову "Шахеди": де зараз є загроза атаки
Російська армія ввечері 28 квітня знову атакує Україну своїми ударними дронами типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Якщо у вашій області пролунали сирени – негайно прямуйте до укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Одещина – БпЛА на Краснопілку. Харківщина – БпЛА на Богодухів. Дніпропетровщина – БпЛА поблизу н.п. Межова, Шахтарське, Покровське. Зафіксовано удар ворожим дроном по обʼєкту інфраструктури у Немишлянському районі Харкова. Без постраждалих та руйнувань на дану хвилину, Очільник Харківської ОВА наголосив, що окупанти вдарили БпЛА у проїжджу частину. Екстрені служби усувають наслідки ворожого обстрілу. Група БпЛА на Одещину (Південне) з моря. Група БпЛА в акваторії Чорного моря – курсом на Одещину (Овідіополь/Чорноморськ).
– написав мер Харкова Ігор Терехов.
