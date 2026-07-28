"Шахеди" атакують Україну, у Сумах прогриміла низка вибухів: де зараз є тривога
Російська армія ввечері 28 липня знову запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.
За рухом ворожих дронів та ракет слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де була повітряна тривога: дивіться на карті
Пуски КАБ у напрямку м. Запоріжжя. Повторні пуски КАБів у напрямку Харкова. У Харкові чули вибух, пишуть місцеві ЗМІ. Пуски КАБ у напрямку Харкова. Знову вибух у Сумах. У Сумах було чути вибух. Ще вибух чули в Сумах. У Сумах було чути вибух, пише Суспільне. Пуски КАБ у напрямку м. Запоріжжя. Повторні пуски КАБів на Дніпропетровщині. Пуски КАБів на Дніпропетровщині. Пуски КАБ на Харківщині. Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! БпЛА у напрямку Харкова зі сходу.
Пуски КАБ у напрямку м. Запоріжжя.
Повторні пуски КАБів у напрямку Харкова.
У Харкові чули вибух, пишуть місцеві ЗМІ.
Пуски КАБ у напрямку Харкова.
Знову вибух у Сумах.
У Сумах було чути вибух.
Ще вибух чули в Сумах.
У Сумах було чути вибух, пише Суспільне.
Пуски КАБ у напрямку м. Запоріжжя.
Повторні пуски КАБів на Дніпропетровщині.
Пуски КАБів на Дніпропетровщині.
Пуски КАБ на Харківщині.
Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
БпЛА у напрямку Харкова зі сходу.