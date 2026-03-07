"Шахеди" вже літають у небі над Україною: для яких областей є загроза
Увечері 7 березня російська армія запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.
Якщо у вашому місті пролунала сирена – негайно прямуйте до найближчого укриття. Де зараз фіксують ворожі дрони – слідкує 24 Канал. Інформацію ми беремо з телеграм-каналу Повітряних сил ЗСУ та моніторингових спільнот.
Що відомо про повітряну тривогу в Україні?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Декілька ворожих БпЛА у напрямку Сергіївка/Затока.
БпЛА у напрямку Південне/Чорноморське з Чорного моря.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
БпЛА на Дніпро з півдня та південного сходу.
Ворожі БпЛА у напрямку Харкова з півночі.
Ворожі БпЛА західніше Сум у південному напрямку.
У Сумах чути вибух.
Ворожі БпЛА на Донеччині у напрямку Дніпропетровщини через південь Харківщини.
Ворожі БпЛА в р-ні. н.п Гадяч (Полтавщина), курс східний.