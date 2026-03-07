Укр Рус
7 березня, 22:47
4

"Шахеди" вже літають у небі над Україною: для яких областей є загроза

Владислав Кравцов

Увечері 7 березня російська армія запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Якщо у вашому місті пролунала сирена – негайно прямуйте до найближчого укриття. Де зараз фіксують ворожі дрони – слідкує 24 Канал. Інформацію ми беремо з телеграм-каналу Повітряних сил ЗСУ та моніторингових спільнот.

Що відомо про повітряну тривогу в Україні?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

22:53, 07 березня

Декілька ворожих БпЛА у напрямку Сергіївка/Затока.

22:52, 07 березня

БпЛА у напрямку Південне/Чорноморське з Чорного моря.

22:46, 07 березня

У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

22:39, 07 березня

БпЛА на Дніпро з півдня та південного сходу.

22:07, 07 березня

Ворожі БпЛА у напрямку Харкова з півночі.

21:42, 07 березня

Ворожі БпЛА західніше Сум у південному напрямку.

21:42, 07 березня

У Сумах чути вибух.

21:38, 07 березня

Ворожі БпЛА на Донеччині у напрямку Дніпропетровщини через південь Харківщини.

21:07, 07 березня

Ворожі БпЛА в р-ні. н.п Гадяч (Полтавщина), курс східний.