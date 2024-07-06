Масштабна повітряна тривога тривала близько 20 хвилин. Редакція 24 Каналу закликає читачів бути уважними та реагувати на повітряні загрози.
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу
07:48, 6 липня
Станом на цю мить мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:
07:47, 6 липня
Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
07:23, 6 липня
Повітряні сили повідомили, що в небо злетів МіГ-31К. Через це є ракетна небезпека для всієї України.
07:20, 6 липня
О 17:17 в регіонах різко почала лунати повітряна тривога, вона швидко поширилась по всій території України.