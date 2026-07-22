Росія вночі атакувала Україну ракетами та понад 200 БпЛА

У ніч проти 22 липня Росія вдарила по Україні 1 балістичною ракетою "Іскандер-М" і 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Також ворог запустив 216 БпЛА.

Пуски ракет відбувалися з окупованого Криму, а безпілотників – з Росії (Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ), окупованого Донецька та Гвардійського в Криму. Про це повідомляють Повітряні сили.

Що відомо про атаку?

Щодо дронів, то ворог запуска "Шахеди", "Гербери", "Італмаси" та дрони-імітатори типу "Пародія".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила/подавила:

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

204 ворожі БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Атакував ворог Північ, Південь і Центр і Схід.

На жаль, зафіксовано влучання 1 балістичної ракети "Іскандер-М" та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зверніть увагу! Станом на 8:42 атака триває, у повітряному просторі – досі ворожі БпЛА.

Нагадаємо, що уночі під ударами окупантів опинилася цивільна інфраструктура Одещини. По ній ворог бив і дронами, і ракетами. Внаслідок атаки зруйновано дах приватного будинку, а також пошкоджено фасади, дахи, вибито скління ще у двох приватних домоволодіннях. Загинула 61-річна жінка.

Окрім того, пошкоджено складське приміщення для зберігання тютюну та магістральний газопровід.