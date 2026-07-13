Економіка Росії "ляже" повністю: експосол назвав єдину річ, яку треба зробити

Попри численні санкційні пакети, Росія продовжує торгувати із західними країнами, отримувати потрібні товари й знаходити способи обходити обмеження. Через це тиск на російську економіку залишається недостатнім, а Москва зберігає ресурси для продовження війни.

Колишній Постійний представник України при ООН та експосол України у США Володимир Єльченко в ефірі 24 Каналу розповів, який крок може повністю паралізувати економіку країни-агресорки. Він також пояснив, чому звичайних санкцій уже замало і що досі стримує Захід від значно жорсткіших рішень.

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ЄС зволікає з відмовою від російської нафти

Запровадження повної економічної та фінансової блокади Росії не матиме катастрофічних наслідків для Євросоюзу чи США. Торгівля Москви із західними країнами зберігається, однак її обсяги незрівнянно менші за товарообіг ЄС і Сполучених Штатів із Китаєм, Японією та іншими великими партнерами. У Брюсселі вже погодили майбутню відмову від російських енергоносіїв, тому відкладати це рішення до 2027 – 2028 років немає сенсу.

Чому чекати 2027 року? Це можна зробити вже зараз. Я взагалі не розумію цієї ситуації,

– наголосив Єльченко.

Проблеми з нафтопроводом "Дружба" показали, що інтереси Угорщини та Словаччини досі впливають на спільну політику Євросоюзу. Коли постачання опинилося під загрозою, Брюссель натиснув на Україну заради Віктора Орбана та Роберта Фіцо, хоча за понад чотири роки ці країни мали достатньо часу, щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Що це за спільна політика Європейського Союзу, якщо за понад чотири роки він так і не зміг позбутися енергетичної залежності від Росії?

– сказав експосол.

Нові санкційні пакети впливають на російську економіку, але їхнього ефекту недостатньо, бо Москва вже пристосувалася до обмежень і навчилася їх обходити. У російських ракетах досі знаходять японську, німецьку та американську електроніку, що показує: доступ до західних технологій повністю не перекритий, а часткові заборони не зупиняють воєнне виробництво.

Як відключити банківську систему Росії?

Одним із найвразливіших місць російської економіки може бути банківська система. Єльченко навів оцінку відомого російського економіста, який давно живе за межами країни: близько 90% програмного забезпечення банків у Росії має американське походження. Якщо доступ до нього перекрити, Москві знадобиться час на пошук китайських замінників.

Якщо все це відключити, то поки Росія знайде якісь китайські замінники, її банківська система просто ляже. На території Російської Федерації не можна буде здійснити жодної банківської операції,

– наголосив Єльченко.

Такий удар був би значно серйознішим за проблеми з бензином, які вже спостерігають у Росії. Можливості для сильнішого тиску залишаються, однак західні партнери досі не наважилися перейти від поступових обмежень до рішень, здатних паралізувати ключові сфери російської економіки.

Вони все ще не наважилися ухвалити радикальні рішення, які свого часу ухвалювали Рейган і Тетчер. Нам потрібні рішучіші кроки з боку партнерів,

– сказав експосол.

Такі варіанти, ймовірно, обговорюють за зачиненими дверима, але до їхньої реалізації справа поки не дійшла. Від рішучості західних країн залежить не лише здатність України стримувати агресію, а й безпека всієї Європи.

Російські агенти впливу в Європі

Західні країни досі не наважуються на повну блокаду Росії не лише через економічну залежність окремих держав. Угорщина та Словаччина залишаються прив'язаними до російських енергоносіїв, а Москва роками створювала мережу впливу в Європі, США та інших регіонах.

Серед політиків у Західній, Центральній і Східній Європі й досі є ті, хто ставиться до країни-агресорки із симпатією та впливає на ухвалення жорсткіших рішень.

Хтось робить це за гроші, хтось через власні переконання, але такі політики все ще є. Росія цим користується,

– сказав Єльченко.

Так Москва просуває свою "м'яку силу" і підтримує у західних країнах уявлення, які роками допомагали їй уникати повної ізоляції. Такий вплив зберігається навіть у великих європейських столицях, де частина політиків досі не хоче визнавати масштаби російської загрози.

Цей "русский мир" досі живе в головах навіть у таких столицях, як Париж і Берлін,

– наголосив експосол.

Війна проти України поступово руйнує ці ілюзії, адже Росія вже показала, що їй не можна довіряти. Навіть політики, яким байдужа доля України, мають розуміти, що наступними цілями Москви можуть стати не лише країни Балтії та Польща, а й інші держави, до яких вона зможе дотягнутися.

Єльченко закликав Захід діяти рішуче: дивіться відео