Узимку буде легше: британський військовий експерт назвав загрози від російської мобілізації

Росія може вдатися до нової масштабної мобілізації, щоб збільшити кількість військ і посилити тиск уздовж усієї лінії фронту. Для України це створило б серйозний виклик, адже частина підрозділів залишається недоукомплектованою, а навіть перевага в дронах не здатна повністю компенсувати значну чисельність ворога.

Директор із військових наук Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Меттью Севілл у розмові з 24 Каналом пояснив, як нові російські сили можуть діяти на полі бою. Він також назвав чинник, який узимку дещо полегшує українським військовим оборону.

Росія може спробувати тиснути чисельністю

Повна мобілізація могла б спричинити політичні наслідки всередині Росії, однак було б надто оптимістично очікувати, що невдоволення саме по собі призведе до усунення Володимира Путіна від влади. Україна водночас активно атакує російські промислові об'єкти, щоб підвищити внутрішню ціну продовження війни для Кремля.

Настільки велике збільшення кількості російських військ стало б дуже серйозним викликом для українських сил,

– наголосив Севілл.

Росії знадобився б певний час, щоб підготувати мобілізованих і перекинути їх на фронт. У зимовий період українським силам дещо простіше вести оборону, оскільки через відсутність густої рослинності та листя військовим важче приховувати свої пересування.

Мине певний час, перш ніж ці сили прибудуть. Водночас узимку оборонятися дещо простіше, адже оператори дронів мають кращу видимість для виявлення та ураження цілей,

– пояснив директор із військових наук.

Водночас ця особливість зимових умов не скасовує загрози, яку створило б прибуття на фронт значної кількості нових російських військових.

Дрони не компенсують значну перевагу в людях

Після прибуття мобілізованих сил російське командування могло б розосереджувати їх уздовж лінії бойового зіткнення, шукати слабкі місця та намагатися просочуватися крізь українські позиції. Велика кількість особового складу також дала б змогу одночасно посилювати тиск на різних ділянках фронту.

Росіяни могли б тиснути чисельністю, шукати слабкі місця та намагатися просочуватися крізь українську оборону або проривати її завдяки перевазі в живій силі,

– пояснив Севілл.

Україна досягла прогресу у підготовці більшої кількості військових і формуванні підрозділів, однак частина з них досі не має необхідної чисельності особового складу. У деяких випадках рівень укомплектованості становить лише 50 – 60% від потреби.

Навіть дрони мають свої обмеження, коли їм доводиться діяти проти такої великої кількості цілей,

– наголосив директор із військових наук.

Перевага України у безпілотних системах допомагає виявляти та уражати російські сили, проте за значного збільшення кількості військ навантаження на операторів і підрозділи також зростатиме.

Меттью Севілл оцінив наслідки повної мобілізації в Росії: дивіться відео