Уряд Великої Британії оголосив про повторне введення заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, обмежили години роботи розважальних закладів, а також зменшили кількість людей, що можуть збиратись разом.

В Британії зростає захворюваність на COVID-19

Про нові карантинні обмеження повідомив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Про це інформують The New Yоrk Times.

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Уряд веде нові обмеження, які перед цим ретельно обговорили. Це ми робимо для того, аби скоротити показники захворюваності на коронавірус з мінімальною шкодою для умов життя,

– наголосив Джонсон.

Навчальні заклади продовжують роботу

Глава уряду зазначив, що це – не загальнонаціональний карантин, він не зобов'язує усіх залишатись вдома. Навчальні заклади продовжать роботу. Проте офісних працівників та тих, хто може працювати дистанційно, таки просять побути вдома.

Найбільші обмеження щодо барів та ресторанів

Найбільша зміна стосується роботи барів та ресторанів. З 24 вересня заклади громадського харчування обслуговуватимуть клієнтів лише за столиками, за виключенням замовлень на виніс. Також о 22:00 вони повинні закривати двері для клієнтів.

Маски тепер зобов'язані носити і працівники магазинів роздрібної торгівлі, водії та пасажири таксі. У закладах громадського харчування маски можна знімати лише тим, хто сидить за столиком.

Обмежили кількість учасників на заходах

З 28 вересня обмежать і кількість людей, що відвідують весілля, – до 15 осіб. На похорон можуть прийти не більше 30 осіб.

Зверніть увагу! Раніше британський уряд вже повідомив про штрафи за відмову самоізолюватись – від 1000 до 10 000 фунтів стерлінгів. Також каратимуть роботодавців, які не відпускатимуть працівників на самоізоляцію.

Штраф за відсутність маски сягатиме 200 фунтів. Для того, аби стежити за виконанням карантинних обмежень, на вулиці виведуть більше працівників поліції.

Яка ситуація з коронавірусом у Великій Британії

Станом на 22 вересня у країні виявили понад 401 тисячу випадків коронавірусу. Від недуги померли більше ніж 41 тисяча хворих.