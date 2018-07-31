Повторно затримали учасників Pussy Riot, які вибігли на поле ЧС-2018

В Росії на виході зі спецриймальника повторно затримали учасників Pussy Riot Петра Верзилова, Вероніку Нікулишину, Ольгу Пахтусову і Ольгу Курачеву.

Про це повідомляє "Медіазона".

У затриманих 30 липня сплили 15 діб арешту за акцію в фіналі чемпіонату світу з футболу.

Усіх чотирьох учасників Pussy Riot доставили до відділу поліції "Лужники". На них склали протоколи про проведення акції без подачі повідомлення.

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Всіх учасників панк-групи на ніч розвели по різних камерах. Адвоката до них пустили тільки після огляду.

До Пахтусової викликали швидку допомогу. Медики розповіли, що надали дівчині допомогу, не вдаючись у подробиці.

Затриманим загрожує до 10 днів решту.

Нагадаємо, 15 липня під час фінального матчу між збірними Франції та Хорватії учасники Pussy Riot провели акцію "Міліціонер вступає в гру", вибігши на футбольне поле в поліцейській формі. Їх затримали на 15 діб.