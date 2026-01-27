Було близько 300 пасажирів: що відомо про поранених після удару "Шахедами" по поїзду

Росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині “Барвінкове – Львів – Чоп”. На момент атаки там перебував 291 пасажир.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Скільки людей постраждало після удару "Шахедами" по поїзду на Харківщині?

Олексій Кулеба розповів, що, за попередньою інформацією, ворог атакував поїзд трьома БпЛА типу "Шахед". Влучання сталося перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На момент атаки у поїзді перебував 291 пасажир. Віцепрем'єр підкреслив, що людей максимально швидко евакуювали.

На цю хвилину є двоє поранених – їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ,

– зауважив Кулеба.

Міністр наголосив, що для евакуйованих пасажирів організують резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотний рейс.

"Забезпечуємо координацію дій на місці та допомогу пасажирам. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники. Команда Укрзалізниці", – запевнив віцепрем'єр-міністр.

Олексій Кулеба зауважив, що удар по пасажирському потягу – це прямий акт російського терору проти цивільних, без жодної військової цілі.

Про удар окупантів по поїзду також писав і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він наголошував, що атака сталася у Барвінківській громаді області.

Окупанти не вперше гатять по українській залізниці