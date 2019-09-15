Поїздки Зеленського у регіони змушують місцеві еліти ворушитися, попри спроби "порішати"

Те, що робить президент Зеленський у межах своїх повноважень – змушує багатьох людей із керівної еліти в регіонах ворушитися. Попри це вони часто все ще мислять категоріями "порішати та домовитися". Про це розповів заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Журналісти LB.ua запитали в Олександра Корнієнка, чи пошук справедливості, який президент демонструє під час поїздок до регіонів, не є раптом постановкою для камер. І навели приклад – історію з Андрієм Іванчуком та ремонтом доріг в Коломиї.

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"Я не займаюся поїздками (президента до регіонів – 24 канал) так глибоко. Але те, що президент робить у межах своїх повноважень, – змушує багатьох ворушитися", – сказав Корнієнко.

Але при цьому, буває, місцеві еліти просять нас не приїжджати до їхніх регіонів. Вони все ще мислять категоріями, що можна спробувати "порішати й домовитися",

– наголосив депутат.

А щодо історії з Іванчуком та Зеленським – Корнієнко прокоментував коротко: "Якщо буде якісна регіональна політика, подібні тенденції будуть зменшуватися".

Олександр Корнієнко – перший заступник голови фракції "Слуга народу" у ВР, член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Що це за історія з Іванчуком та Зеленським? Президент Зеленський зажадав від депутата Іванчука виділити 175 мільйонів гривень на будівництво дороги до села Космач в Косівському районі. Відбулося це під час наради в Івано-Франківській ОДА ще у серпні 2019.



Зеленський тоді сказав: "Я тут бачу пана Іванчука. Ви ж стали депутатом, я чув? Можете допомогти? Просто таке чоловіче питання. У нас немає такого бюджету, щоб побудувати зараз всі дороги, але ми хочемо допомогти людям. Ви мажоритарник, вас переобрали. Можете знайти 175 мільйонів, допомогти їм?"



Поруч з цим президент запропонував новому голові ОДА Денису Шмигаль шукати гроші на інші дороги також у депутатів-мажоритарників.