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      Поїздки Зеленського у регіони змушують місцеві еліти ворушитися, попри спроби "порішати"

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      Зеленський в Коломиї жорстко говорив з місцевою елітою
      Зеленський в Коломиї жорстко говорив з місцевою елітою / president.gov.ua

      Те, що робить президент Зеленський у межах своїх повноважень – змушує багатьох людей із керівної еліти в регіонах ворушитися. Попри це вони часто все ще мислять категоріями "порішати та домовитися". Про це розповів заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

      Журналісти LB.ua запитали в Олександра Корнієнка, чи пошук справедливості, який президент демонструє під час поїздок до регіонів, не є раптом постановкою для камер. І навели приклад – історію з Андрієм Іванчуком та ремонтом доріг в Коломиї.

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      "Я не займаюся поїздками (президента до регіонів – 24 канал) так глибоко. Але те, що президент робить у межах своїх повноважень, – змушує багатьох ворушитися", – сказав Корнієнко.

      Але при цьому, буває, місцеві еліти просять нас не приїжджати до їхніх регіонів. Вони все ще мислять категоріями, що можна спробувати "порішати й домовитися",
      – наголосив депутат.

      А щодо історії з Іванчуком та Зеленським – Корнієнко прокоментував коротко: "Якщо буде якісна регіональна політика, подібні тенденції будуть зменшуватися".

      Олександр Корнієнко – перший заступник голови фракції "Слуга народу" у ВР, член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

      Що це за історія з Іванчуком та Зеленським?  Президент Зеленський зажадав від депутата Іванчука виділити 175 мільйонів гривень на будівництво дороги до села Космач в Косівському районі. Відбулося це під час наради в Івано-Франківській ОДА ще у серпні 2019.

      Зеленський тоді сказав: "Я тут бачу пана Іванчука. Ви ж стали депутатом, я чув? Можете допомогти? Просто таке чоловіче питання. У нас немає такого бюджету, щоб побудувати зараз всі дороги, але ми хочемо допомогти людям. Ви мажоритарник, вас переобрали. Можете знайти 175 мільйонів, допомогти їм?"

      Поруч з цим президент запропонував новому голові ОДА Денису Шмигаль шукати гроші на інші дороги також у депутатів-мажоритарників.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Слуга народу Володимир Зеленський Децентралізація
      Джерело: 24 канал
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