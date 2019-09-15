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      Поездки Зеленского в регионы заставляют местные элиты шевелиться, несмотря на попытки "порешать"

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      Зеленский в Коломые жестко говорил с местной элитой
      Зеленский в Коломые жестко говорил с местной элитой / president.gov.ua

      То, что делает президент Зеленский в пределах своих полномочий – заставляет многих людей из руководящей элиты в регионах шевелиться. Несмотря на это, они часто все еще мыслят категориями "порешать и договориться". Об этом рассказал заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

      Журналисты LB.ua спросили у Александра Корниенко, не является ли поиск справедливости, который президент демонстрирует во время поездок в регионы, на самом деле постановкой для камер. И привели пример – историю с Андреем Иванчуком и ремонтом дорог в Коломые.

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      "Я не занимаюсь поездками (президента в регионы - 24 канал) так глубоко. Но то, что президент делает в пределах своих полномочий, – заставляет многих шевелиться", – сказал Корниенко.

      Но при этом, бывает, местные элиты просят нас не приезжать в их регионы. Они все еще мыслят категориями, что можно попробовать "порешать и договориться",
      – подчеркнул депутат.

      А относительно истории с Иванчуком и Зеленским – Корниенко прокомментировал коротко: "Если будет качественная региональная политика, подобные тенденции будут уменьшаться".

      Александр Корниенко – первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в ВР, член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

      Что это за история с Иванчуком и Зеленским?
      Президент Зеленский потребовал от депутата Иванчука выделить 175 миллионов гривен на строительство дороги до села Космач в Косовском районе. Произошло это во время совещания в Ивано-Франковской ОГА еще в августе 2019.

      Зеленский тогда сказал: "Я здесь вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал? Можете помочь? Просто такой мужской вопрос. У нас нет такого бюджета, чтобы построить все дороги, но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Можете найти 175 миллионов, помочь им?"

      Рядом с этим президент предложил новому председателю ОГА Денису Шмигаль искать деньги на другие дороги также у депутатов-мажоритарщиков.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Децентрализация Слуга народа
      Источник: 24 канал
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