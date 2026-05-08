У зоні відчуження – масштабна пожежа: чи є підвищення радіації

У Чорнобильській зоні відчуження виникла масштабна лісова пожежа, вогонь швидко поширюється територією. Утім, підвищення рівня радіації немає.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України з посиланням на дані ДСНС України.

Яка ситуація з радіацією?

Згідно з офіційною інформацією, радіаційна ситуація на території України, зокрема на півночі Київської області, станом на ранок 8 травня залишається стабільною, жодних небезпечних підвищень наразі не спостерігають.

За даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни,

– ідеться у повідомленні.

Там закликали орієнтуватися лише на офіційні джерела інформації у разі появи суперечливих повідомлень стосовно ситуації у Чорнобильській зоні. Наразі триває ліквідація масштабної пожежі, деталі оприлюднять згодом.

Що цьому передувало?

За останніми оновленими даними рятувальників, приблизна площа пожежі вже перевищила 1100 гектарів, вогонь швидко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву через сильні пориви вітру.

Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння,

– писали у ДСНС.

Також зазначали, що через ризик виявлення вибухонебезпечних предметів у деяких лісових масивах Чорнобильської зони частину робіт із гасіння пожежі довелося тимчасово обмежити. На місці працюють підрозділи ДСНС.

До ліквідації пожежі залучили спеціалізовану техніку, а також інші служби. Наразі основні зусилля зосереджені на стримуванні подальшого поширення пожежі та ліквідації окремих осередків загоряння на цій місцевості.

Чому можлива загроза витоку радіації?

Зоною відчуження називають територію навколо Чорнобильської атомної електростанції, яка зазнала радіоактивного забруднення після однієї з найбільш небезпечних техногенних катастроф 26 квітня 1986 року.

Після вибуху на ЧАЕС мешканців навколишніх населених пунктів евакуювали, а довкола станції запровадили спеціальну зону з обмеженим доступом, вона сягає найближчих 30 кілометрів від відповідного об'єкту.

Площа зони відчуження сягає близько 2,6 тисяч квадратних кілометрів. До неї належать території на півночі області, зокрема Прип'ять і Чорнобиль, а також частина Житомирської області на межі кордону з Білоруссю.