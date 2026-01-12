У мережі писали, що горить ринок на Оболоні: що кажуть у ДСНС

Пізно ввечері 12 січня київські телеграм-канали написали про пожежу на Оболоні. Місцем інциденту називали ринок.

Деталі зібрав 24 Канал. Також ми взяли ексклюзивний коментар у речника ДСНС Києва Павла Петрова.

Що відомо про пожежу в Києві 12 січня?

Місцеві пабліки указували, що палає ринок на площі Тараса Шевченка.

Пожежа на Оболоні в Києві 12 січня: дивіться відео

Вогонь перекинувся вже на інші будівлі. Поліція на місці, пожежники в дорозі,

– цитували вони очевидців.

Загорівся ринок на Оболоні / Фото з телеграм-каналів

Площа Тараса Шевченка – це Мінський масив. Якщо брати глобальніше, то це Оболонь.

Що кажуть у ДСНС про займання?

Речник ДСНС Києва Павло Петров в ексклюзивному коментарі 24 Каналу сказав, що рятувальники працюють за підвищеним рангом виклику. Орієнтовна площа пожежі – 150 метрів квадратних. Займання сталося в торгівельному ряду ринку, і є загроза поширення вогню на інші кіоски.

