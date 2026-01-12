Укр Рус
12 січня, 23:58
У мережі писали, що горить ринок на Оболоні: що кажуть у ДСНС

Ірина Чеботнікова

Пізно ввечері 12 січня київські телеграм-канали написали про пожежу на Оболоні. Місцем інциденту називали ринок.

Деталі зібрав 24 Канал. Також ми взяли ексклюзивний коментар у речника ДСНС Києва Павла Петрова.

Що відомо про пожежу в Києві 12 січня? 

Місцеві пабліки указували, що палає ринок на площі Тараса Шевченка. 

Пожежа на Оболоні в Києві 12 січня: дивіться відео 

Вогонь перекинувся вже на інші будівлі. Поліція на місці, пожежники в дорозі, 
– цитували вони очевидців. 

Загорівся ринок на Оболоні / Фото з телеграм-каналів 

Площа Тараса Шевченка – це Мінський масив. Якщо брати глобальніше, то це Оболонь. 

Що кажуть у ДСНС про займання? 

Речник ДСНС Києва Павло Петров в ексклюзивному коментарі 24 Каналу сказав, що рятувальники працюють за підвищеним рангом виклику. Орієнтовна площа пожежі – 150 метрів квадратних. Займання сталося в торгівельному ряду ринку, і є загроза поширення вогню на інші кіоски.

Які пожежі були в Києві за останній час?

  • Зранку 12 січня на вулиці Андрія Верхогляда на Печерську зайнявся припаркований Porsche. Надалі вогонь поширився Range Rover, який був поруч.

  • А от на вулиці Шулявській були жертви. Там 11 січня горіла сильно захаращена квартира, тіла двох осіб знайшли без ознак життя. 9 людей із сусідніх квартир опинилися заблокованими у власних помешканнях через сильне задимлення. Рятувальники вивели їх на свіже повітря.