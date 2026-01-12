У мережі писали, що горить ринок на Оболоні: що кажуть у ДСНС
Пізно ввечері 12 січня київські телеграм-канали написали про пожежу на Оболоні. Місцем інциденту називали ринок.
Деталі зібрав 24 Канал. Також ми взяли ексклюзивний коментар у речника ДСНС Києва Павла Петрова.
Що відомо про пожежу в Києві 12 січня?
Місцеві пабліки указували, що палає ринок на площі Тараса Шевченка.
Пожежа на Оболоні в Києві 12 січня: дивіться відео
Вогонь перекинувся вже на інші будівлі. Поліція на місці, пожежники в дорозі,
– цитували вони очевидців.
Загорівся ринок на Оболоні / Фото з телеграм-каналів
Площа Тараса Шевченка – це Мінський масив. Якщо брати глобальніше, то це Оболонь.
Що кажуть у ДСНС про займання?
Речник ДСНС Києва Павло Петров в ексклюзивному коментарі 24 Каналу сказав, що рятувальники працюють за підвищеним рангом виклику. Орієнтовна площа пожежі – 150 метрів квадратних. Займання сталося в торгівельному ряду ринку, і є загроза поширення вогню на інші кіоски.
Які пожежі були в Києві за останній час?
Зранку 12 січня на вулиці Андрія Верхогляда на Печерську зайнявся припаркований Porsche. Надалі вогонь поширився Range Rover, який був поруч.
А от на вулиці Шулявській були жертви. Там 11 січня горіла сильно захаращена квартира, тіла двох осіб знайшли без ознак життя. 9 людей із сусідніх квартир опинилися заблокованими у власних помешканнях через сильне задимлення. Рятувальники вивели їх на свіже повітря.