Парк 700-річчя у Львові затягнуло димом через пожежу: у ДСНС розповіли, що там сталося
- У Львові 17 листопада сталось задимлення над парком 700-річчя через пожежу.
- У ДСНС підтвердили, що зайнялось сміття і пожежу було ліквідовано до прибуття вогнеборців.
У Львові 17 листопада сталось задимлення через займання у парку 700-річчя. Місце події оглянули пожежники.
Спершу кадри пожежі опублікував місцевий телеграм-канал. Подробиці щодо інциденту розповіли в ДСНС Львівської області у коментарі 24 Каналу.
Що відомо про пожежу у Львові?
У Львові місцеві у мережі повідомили про задимлення над парком імені 700-річчя Львова.
У ДСНС Львівщини підтвердили, що 17 листопада пожежники отримали виклик та виїхали на місце, щоб з'ясувати причину займання та ліквідувати його.
Задимлення над парком у Львові: дивіться відео місцевих
Після огляду території стало відомо, що в парку загорілося сміття, повідомили в ДСНС. Займання охопило площу в один квадратний метр. На момент прибуття пожежників полум'я вже було ліквідоване.
25 жовтня у Львові місцеві помітили дим над дахом театру Заньковецької. Рятувальники перевірили горище, дим йшов із комина житлових квартир.