Парк 700-річчя у Львові затягнуло димом через пожежу: у ДСНС розповіли, що там сталося

У Львові 17 листопада сталось задимлення через займання у парку 700-річчя. Місце події оглянули пожежники.

Спершу кадри пожежі опублікував місцевий телеграм-канал. Подробиці щодо інциденту розповіли в ДСНС Львівської області у коментарі 24 Каналу.

Що відомо про пожежу у Львові?

У Львові місцеві у мережі повідомили про задимлення над парком імені 700-річчя Львова.

У ДСНС Львівщини підтвердили, що 17 листопада пожежники отримали виклик та виїхали на місце, щоб з'ясувати причину займання та ліквідувати його.

Задимлення над парком у Львові: дивіться відео місцевих

Після огляду території стало відомо, що в парку загорілося сміття, повідомили в ДСНС. Займання охопило площу в один квадратний метр. На момент прибуття пожежників полум'я вже було ліквідоване.

