У вогні – вже близько 75 гектарів: на Закарпатті досі гасять масштабну лісову пожежу

У лісах на Мукачівщині триває ліквідація пожежі. Станом на ранок 6 травня лісники та працівники ДСНС продовжують гасити вогонь на території Верхньо-Воловецького лісництва.

Вогонь вже встиг охопити близько 75 гектарів. Про це повідомили в ДСНС.

Які наслідки пожежі та що відомо про ситуацію?

До ліквідації вогню у Закарпатській області залучили 243 людини та 46 одиниць техніки. ДСНС надала 138 рятувальників і 36 одиниць техніки.

На допомогу закарпатським рятувальникам залучено колег з Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом 58 рятувальників та 14 одиниць техніки, планується залучення авіації,

– заявили в ДСНС.

Згодом було також залучено 105 працівників Карпатської філії ДП "Ліси України" та 10 одиниць спецтехніки, а саме:

автоцистерну;

6 пожежних модулів;

3 одиниці іншої техніки.

У прокуратурі повідомили, що перша інформація про пожежу надійшла близько 15:30 5 травня, а вже о 21:00 вогонь охопив 75 гектарів лісу поблизу села Воловець.

Правоохоронці вже встановлюють причини та обставини, через які почалася настільки масштабна пожежа.

Що відомо про пожежу на курорті у Закарпатті?

На відомому гірськолижному курорті Закарпаття спалахнула масштабна пожежа. На горі Красія у селі Вишка сталося загоряння в одному з дерев'яних готелів.

Займання ліквідовували 29 рятувальників й 8 одиниць техніки. Через складні умови та пожежне навантаження гасіння тривало всю ніч.

О 5:30 пожежу ліквідували працівники ДСНС на площі 1175 квадратних метрів, а вже о 09:05 займання було повністю зупинено. На жаль, вогонь знищив готель площею 1050 квадратних метрів та сусідню будівлю площею 125 квадратних метрів.