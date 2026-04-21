24 Канал Новини України Удар по НПЗ у Туапсе: пожежа на об'єкті не вщухає, загоряння видно на супутникових кадрах
21 квітня, 10:21
Удар по НПЗ у Туапсе: пожежа на об'єкті не вщухає, загоряння видно на супутникових кадрах

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Після повторної атаки українських дронів на нафтопереробний завод у Туапсе спалахнула нова пожежа.
  • Її осередок розташований ближче до морського порту, Туапсинський НПЗ є одним із найбільших у Росії.

Після повторного удару українських дронів по нафтопереробному заводу у Туапсе, на території резервуарного парку спалахнула нова пожежа.

Про це повідомляють "Радіо Свобода" та OSINT-аналітики з Astra.

Як виглядає пожежа у Туапсе?

Супутникові кадри свідчать, що осередок пожежі розташований південніше від першої пожежі, ближче до морського порту, звідки відвантажують нафту. Раніше повідомляли про щонайменше 10 точок загоряння.


Кадри пожежі у Туапсе / Planet.com

OSINT-аналітики з Astra повідомляють, що пожежа видніється за 500 – 600 метрів від раніше атакованого резервуарного парку Туапсинського НПЗ. Рятувальникам вдалося загасити лише частину другорядних джерел вогню.

Що відмо про цей НПЗ?

Туапсинський нафтопереробний завод належить до структури "Роснєфті" і є одним із найбільших на території Росії. Підприємство функціонує у зв'язці з морським терміналом, розташованого у місцевому порту. 

Воно спеціалізується на первинній переробці нафти та виготовляє дизель, мазут та авіаційне паливо, значна частина якого йде на експорт. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом і логістиці.

Призупинення його роботи завдає суттєвих фінансових збитків російській економіці. Підприємство опинялося під ударом українських безпілотників щонайменше орієнтовно 8 разів, останній відбувся зовсім нещодавно.

Об'єкт розташований на узбережжі Чорного моря, за адресою на вулиці Сочинська, 1. Відстань від Києва до підприємства становить близько 950 кілометрів, від кордону окупованого Криму – 230 кілометрів.

Що цьому передувало?

  • У ніч на 20 квітня українські безпілотники знову атакували НПЗ у Туапсе, повідомляли про влучання у резервуарних парк, внаслідок чого виникла пожежа. Також сталися удари по інших важливих для ворога об'єктах.

  • Загоряння на НПЗ в Туапсе, яка виникла внаслідок атаки, призвела до нафтового дощу. Місцеві скаржаться на екологічні наслідки, зокрема, забруднення машин, сходових майданчиків та водойм нафтопродуктами.

  • До слова, раніше також безпілотники атакували нафтопереробні заводи в Новокуйбишевську та Сизрані Самарської області. На об'єктах відразу виникли пожежі. Підприємства є важливими для російської економіки.