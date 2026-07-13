Поблизу ключового порту "Кавказ": пожежа охопила підприємство в Краснодарському краї

Дрони продовжують залітати до Росії. Після атаки 13 липня в Темрюцькому районі Краснодарського краю спалахнула пожежа на території одного з підприємств.

За інформацією місцевого оперштабу, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляють моніторингові спільноти.

Яка ситуація в Краснодарському краї після атаки БпЛА?

У селищі Ілліч уламки дрона впали на приватне подвір'я, пошкодивши фасад і вікна будинку. Також загорілася господарська споруда, однак пожежу нібито швидко ліквідували.

У Бєлорєченському районі уламки БпЛА пошкодили ангар із технікою на території підприємства. Постраждалих там також немає. На всіх місцях працюють екстрені та спеціалізовані служби.

Водночас система NASA FIRMS зафіксувала теплові аномалії поблизу порту "Кавказ" у Темрюцькому районі, де розташований Універсальний наливний хімічний термінал (ТОВ "УНХТ").

Супутникові знімки фіксують пожежу поблизу порту "Кавзказ" / Зображення Astra

Довідка. Морський порт "Кавказ" – це великий транспортний вузол Росії, розташований на косі Чушка в Темрюкському районі Краснодарського краю. Він є одним із найважливіших у Чорноморсько-Азовському басейні, забезпечуючи перевалку нафти, зерна, вугілля та функціонування поромної переправи між російською територією та Кримом.

Не Краснодарським краєм єдиним: де ще в Росії було неспокійно?

У ніч на 13 липня безпілотники вдарили по російському Михайловську в Ставропольському краї. Очевидці повідомляли про проліт дронів, після чого в місті пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, під удар потрапила місцева нафтобаза.

Цієї ж ночі дрони також атакували Московську область. Вибухи чули у кількох районах регіону. За словами мера Москви Сергія Собяніна, у напрямку столиці рухалися понад 350 безпілотників, із яких близько 50 нібито збили на підльоті до міста.