Просто під час руху: на Черкащині загорівся пасажирський потяг
- На Черкащині під час руху загорілися вагони електропотяга, евакуйовано 40 пасажирів.
- Пожежу на площі 180 квадратних метрів вдалося локалізувати без постраждалих, причини встановлюють.
На Черкащині під час руху загорілися вагони електропотяга. Інцидент стався 12 травня поблизу села Косарі Черкаського району.
З потяга евакуювали 40 пасажирів. Про це повідомляє ДСНС.
Що відомо про загоряння?
12 травня поблизу села Косарі, що на Черкащині, сталася пожежа в електропотязі.
За інформацією рятувальників, загоряння виникло у вагонах потяга просто під час руху. Ще до прибуття підрозділів ДСНС було організовано евакуацію пасажирів. З електропотяга вивели 40 людей.
Також на місці події одразу розпочали гасіння вогню первинними засобами пожежогасіння. Після прибуття рятувальники продовжили ліквідацію займання.
Загальна площа пожежі склала 180 квадратних метрів. До гасіння залучили не лише підрозділи ДСНС, а й пожежний потяг та місцеву добровільну пожежну команду. Рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення вогню на інші вагони електропотяга.
Пожежа у вагонах потягу / Фото ДСНС
Унаслідок інциденту постраждалих немає. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. Обставини займання з’ясовуються.
Що відомо про інші пожежі у потягах?
Російські війська завдали удару по пасажирському рухомому складу Укрзалізниці на Миколаївщині. Пошкоджень зазнав лише локомотив. Всі пасажири та водії цілі. Резервний потяг вирушив на місце. Рейси вирушили із затримкою.
Пасажирський поїзд Барвінкове – Львів – Чоп у Барвінківській громаді на Харківщині був атакований трьома "Шахедами", що спричинило пожежу у вагоні та електровозі. Унаслідок атаки двоє людей зазнали поранень, на місце прибули екстрені служби, а для евакуйованих пасажирів організовано резервні автобуси.
Поїзд Київ – Суми загорівся в місті Буринь. Пожежа, ймовірно, сталася під час руху. Спочатку пасажири намагалися самостійно загасити її вогнегасниками, але коли вогонь набрав сили – звернулися до рятувальників. Пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. На жаль, працівника залізниці врятувати не вдалося.
Близько 9 ранку 4 березня ворожі війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками. За словами Кіма, "Шахеди" пошкодили об'єкт транспортної інфраструктури – на місці спалахнула пожежа. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що удару зазнав порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. Один співробітник УЗ отримав поранення – його госпіталізували.