Просто під час руху: на Черкащині загорівся пасажирський потяг

На Черкащині під час руху загорілися вагони електропотяга. Інцидент стався 12 травня поблизу села Косарі Черкаського району.

З потяга евакуювали 40 пасажирів. Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про загоряння?

12 травня поблизу села Косарі, що на Черкащині, сталася пожежа в електропотязі.

За інформацією рятувальників, загоряння виникло у вагонах потяга просто під час руху. Ще до прибуття підрозділів ДСНС було організовано евакуацію пасажирів. З електропотяга вивели 40 людей.

Також на місці події одразу розпочали гасіння вогню первинними засобами пожежогасіння. Після прибуття рятувальники продовжили ліквідацію займання.

Загальна площа пожежі склала 180 квадратних метрів. До гасіння залучили не лише підрозділи ДСНС, а й пожежний потяг та місцеву добровільну пожежну команду. Рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення вогню на інші вагони електропотяга.

Пожежа у вагонах потягу / Фото ДСНС

Унаслідок інциденту постраждалих немає. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. Обставини займання з’ясовуються.

