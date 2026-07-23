Вогонь знищив усі машини: масштабна пожежа охопила автосалон у Польщі

Зранку 23 липня у Варшаві загорілися будівлі автосалону та автомобільної майстерні. На місці події сталося сильне задимлення, вогонь завдав збитків.

Подробиці інциденту повідомляє RMF24.

Що відомо про пожежу?

Повідомлення про займання надійшло близько 5-ї ранку за місцевим часом. Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що вогонь охопив автомайстерню та автосалон площею приблизно 80 на 40 метрів.

Пожежа знищила будівлі загальною площею близько 3,5 тисячі квадратних метрів. До 7:00 рятувальникам вдалося загасити відкрите полум'я, після чого вони продовжили проливати конструкції водою, щоб не допустити повторного займання.

Очевидці розповіли, що під час пожежі вибухали автомобілі. За їхніми словами, всередині будівель згоріли всі транспортні засоби, а також близько десяти машин, припаркованих поруч.

Свідки також повідомляли про займання шин та акумуляторів. Попри пожежу, рух на сусідній ділянці швидкісної траси S8 не припиняли. Поліція взяла місце події під охорону, причини займання встановлюватимуть після завершення роботи рятувальників.



Пожежа у Варшаві / Фото: RMF24

Нагадаємо, у Нью-Йорку під час святкування Дня незалежності США спалахнула пожежа на Бруклінському мосту. Сталося це ввечері 5 липня, невдовзі після початку традиційного феєрверкового шоу Macy's Fourth of July Fireworks.

Очевидці розповідали про кілька осередків вогню на пішохідній частині мосту, де розміщувалися піротехнічні установки. Над конструкцією швидко піднявся густий дим. На щастя, обійшлося без постраждалих.