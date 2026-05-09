Масштабна пожежа у зоні відчуження поширюється далі: ДСНС розповіла про ситуацію

Ліквідація масштабної лісової пожежі, яка триває вже п'яту добу у Чорнобильській зоні відчуження, продовжується. Загоряння охопило велику територію і швидко поширюється через суху погоду та вітер.

Про це повідомляють ДСНС України та Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Там показали кадри наслідків пожежі.

Яка ситуація у зоні відчуження?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у Чорнобильській зоні відчуження станом на 17:00 вогонь охопив орієнтовно 1,2 тисячі гектарів території. На жаль, поширенню пожежі сприяють суха погода та сильні пориви вітру.

Загалом до гасіння пожежі залучено 374 особи, з них від ДСНС – 253 рятувальників. Ситуація повністю контрольована,

– написали у службі.

Ліквідація загоряння рятувальниками / ДСНС Київської області

Що повідомляли раніше?

Раніше у заповіднику повідомляли, що станом на 10:00 9 травня пожежа охопила території Опачицького, Теремцівського, Паришівського природоохоронних науково-дослідних відділень та Корогодського лісництва.

Найскладніша ситуація наразі спостерігається в окремих кварталах Опачицького ПНДВ, а також на лівому березі річці Прип’ять. Основні сили та техніка зосереджені на ліквідації відкритого вогню в Опачицькому та Теремцівському ПНДВ. Також спостерігається незначне горіння у Корогодському лісництві,

– писали там.

На деяких ділянках тимчасово не проводять гасіння пожежі через мінну небезпеку. Але радіаційний фон у районі загоряння залишається контрольованим і становить від 0,19 до 0,35 мікрозіверта, що не перевищує норму.

Наслідки пожежі у зоні відчуження / Фото заповідника

Чи є наслідки для інших областей?

Нагадаємо, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань вранці 9 травня повідомляв, що радіометрична мережа спостережень фіксувала у регіоні 11-14 мікрорентгенів на годину.

Водночас фахівець запевнив, що такий показник відповідає природному рівню та не перевищує нормальних значень для цієї території. Загалом радіаційна ситуація по країні, за даними Укргідрометцентру, є стабільною.

Дані Національної гідрометеорологічної служби України з постів, розташованих у 100-кілометрових зонах впливу АЕС України, не виявили істотних змін радіаційного фону,

– ідеться у повідомленні синоптика.

Що цьому передувало?

Напередодні рятувальники повідомили про масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження, тоді вогонь охопив понад 1 тисячу гектарів території. Ще тоді зазначали, що ця пожежа важко піддається ліквідації.

Міністерство внутрішніх справ України, посилаючись на дані ДСНС України, повідомляло, що радіаційна ситуація на території України є у межах норми, небезпечного підвищення рівня гамма-випромінювання не фіксували.

До речі, також масштабна пожежа нещодавно виникла у межах Чернігівської області, ліквідація загоряння ускладнена через регулярні російські обстріли. Водночас лісова охорона стримує поширення вогню вглиб країни.