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      Пожежа спалахнула у квартирі в центрі Києва: є жертва – фото, відео

      2814 Читать новость на русском

      У пожежі в квартирі на Кловському спуску в Києві загинула літня жінка з інвалідністю. Надзвичайники спрацювали оперативно та вже загасили вогонь. Більше в пожежі ніхто не постраждав.

      Евакуювали жителів 6 та 7 поверхів, повідомив кореспондент 24 каналу. Частину мешканців за допомогою драбин з балконів зняли пожежники.

      Дивіться відео, як у Києві загорілась маршрутка з пасажирами

      Пожежники довго не могли добратися до гідрантів через неправильно припарковані автівки та нахабного власника іномарки. "Лексус" балакав по телефону і довго не хотів нас пропускати", – заявив пожежник Микола

      Ми бачимо на одному балконі дівчину й хлопця на іншому балконі. У них вже нагрівається квартира. Також ми бачимо по вогню, що вже починає загорятися квартира поверхом вище,
      – прокоментував очевидець.

      Постраждалих вдалося спустити драбиною на землю. Проте тих хвилин, за які розбиралися з водіями, не вистачило, аби врятувати ймовірну винуватицю пожежі й вона загинула у вогні.

      До загиблої жінки часто в гості приходили люди, з якими вона розпивала алкогольні напої і курила, повідомила у коментарі 24 каналу речниця київських надзвичайників Світлана Володага. Тож ймовірною причиною займання є куріння, але остаточну версію визначить слідство.

      У квартирі згоріло все дотла.

      Дивіться відео з місця пожежі на Кловському спуску в Києві:

       
      Дивіться відео з пожежі в центрі Києва:
       

      пожежа Київ Кловський спуск

      Пожежа на Кловському спуску в Києві

      пожежа Кловський спуск Київ
      Пожежа на Кловському спуску в Києві
       

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      Теги: Новини України Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України Пожежа Жертви Надзвичайні ситуації ДСНС
      Джерело: 24 канал
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