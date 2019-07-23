Пожежа спалахнула у квартирі в центрі Києва: є жертва – фото, відео

У пожежі в квартирі на Кловському спуску в Києві загинула літня жінка з інвалідністю. Надзвичайники спрацювали оперативно та вже загасили вогонь. Більше в пожежі ніхто не постраждав.

Евакуювали жителів 6 та 7 поверхів, повідомив кореспондент 24 каналу. Частину мешканців за допомогою драбин з балконів зняли пожежники.

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Пожежники довго не могли добратися до гідрантів через неправильно припарковані автівки та нахабного власника іномарки. "Лексус" балакав по телефону і довго не хотів нас пропускати", – заявив пожежник Микола

Ми бачимо на одному балконі дівчину й хлопця на іншому балконі. У них вже нагрівається квартира. Також ми бачимо по вогню, що вже починає загорятися квартира поверхом вище,

– прокоментував очевидець.

Постраждалих вдалося спустити драбиною на землю. Проте тих хвилин, за які розбиралися з водіями, не вистачило, аби врятувати ймовірну винуватицю пожежі й вона загинула у вогні.

До загиблої жінки часто в гості приходили люди, з якими вона розпивала алкогольні напої і курила, повідомила у коментарі 24 каналу речниця київських надзвичайників Світлана Володага. Тож ймовірною причиною займання є куріння, але остаточну версію визначить слідство.

У квартирі згоріло все дотла.

Дивіться відео з місця пожежі на Кловському спуску в Києві:

Дивіться відео з пожежі в центрі Києва:

Пожежа на Кловському спуску в Києві