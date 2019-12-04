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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Пожежа в коледжі Одеси: одна людина померла

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      Померла одна людина, яка постраждала у пожежі в Одесі / Думская

      В Одесі горить коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, площа пожежі – понад 2000 квадратних метрів. Постраждали 16 осіб, є жертва – викладачка коледжу.

      Одна з постраждалих у пожежі померла – викладачка коледжу 1976 року народження, про це повідомляє місцеве видання "Думская". 

      Знайте більше: Горить Одеський коледж економіки: багато постраждалих – фото та відео

      Займання виникло близько 10 ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу, людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 2000 метрів квадратних.

      Пожежа в Одесі: постраждалі 

      • Наразі до гасіння залучили 65 осіб та 16 одиниць техніки.
      • Постраждали 18 осіб, з них 4 вогнеборці, 7 – неповнолітні студенти коледжу. Місцеві ЗМІ пишуть, що їхній стан – важкий та середньої важкості.
      • За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху.
      • Приїхав міський голова Геннадій Труханов.


      Медики на місці пожежі в Одесі/ Джерело: dumskaya.net

      Шестиповерховий будинок на розі вулиць Пушкінської і Троїцької вважається пам`яткою архітектури, його побудували у 1914 році. Зараз там розташована низка фірм і установ. Серед них – інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де і виникла пожежа. 


      Пожежа в коледжі Одеси: Джерело:       dumskaya.net

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Постраждалі Пожежа в коледжі в Одесі Пожежа Новини Одеси Жертви
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