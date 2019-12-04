Пожежа в коледжі Одеси: одна людина померла

В Одесі горить коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, площа пожежі – понад 2000 квадратних метрів. Постраждали 16 осіб, є жертва – викладачка коледжу.

Одна з постраждалих у пожежі померла – викладачка коледжу 1976 року народження, про це повідомляє місцеве видання "Думская".

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Займання виникло близько 10 ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу, людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 2000 метрів квадратних.

Пожежа в Одесі: постраждалі

Наразі до гасіння залучили 65 осіб та 16 одиниць техніки.

Постраждали 18 осіб, з них 4 вогнеборці, 7 – неповнолітні студенти коледжу. Місцеві ЗМІ пишуть, що їхній стан – важкий та середньої важкості.

За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху.

Приїхав міський голова Геннадій Труханов.



Медики на місці пожежі в Одесі/ Джерело: dumskaya.net

Шестиповерховий будинок на розі вулиць Пушкінської і Троїцької вважається пам`яткою архітектури, його побудували у 1914 році. Зараз там розташована низка фірм і установ. Серед них – інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де і виникла пожежа.



Пожежа в коледжі Одеси: Джерело: dumskaya.net