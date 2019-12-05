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      ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Пожежа в Одесі: МВС хоче посилити відповідальність за недбале ставлення до пожежної безпеки

      60 Читать новость на русском
      Антон Геращенко / liga.net

      Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що ініціюватиме посилення відповідальності за недбале ставлення до пожежної безпеки після трагічної пожежі в коледжі Одеси.

      Він зазначив, що до масштабних пожеж призводить халатне ставлення керівників навчальних закладів. Про це мовиться на сайті МВС.

      Важливо: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталось в коледжі та ймовірні причини

      За словами Геращенка, бюджетні установи заявляють, що не мають кошти на забезпечення пожежної безпеки.

      Те ставлення керівників окремих ВНЗ, шкіл, дитячих садочків і всіх бюджетних установ, воно і призводить до того, що ми маємо цю одеську трагедію,
      – сказав заступник міністра.

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: що відомо

      Відзначимо, що вчора пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула близько 10:00 За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі. Вогонь забрав життя 17-річної студентки, ще 26 людей постраждали, а 14 досі залишаються зниклими безвісти.

      До речі: Пожежа в коледжі Одеси: з’явилося відео 18+, як люди падають з вікон

      Наразі поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.

      Кого розшукують рятувальники – читайте за посиланням.

      Список усіх, хто постраждав – тут.

      Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Антон Геращенко Міністерство внутрішніх справ Пожежа в коледжі в Одесі Пожежа
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