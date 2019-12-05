Пожежа в Одесі: МВС хоче посилити відповідальність за недбале ставлення до пожежної безпеки

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що ініціюватиме посилення відповідальності за недбале ставлення до пожежної безпеки після трагічної пожежі в коледжі Одеси.

Він зазначив, що до масштабних пожеж призводить халатне ставлення керівників навчальних закладів. Про це мовиться на сайті МВС.

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За словами Геращенка, бюджетні установи заявляють, що не мають кошти на забезпечення пожежної безпеки.

Те ставлення керівників окремих ВНЗ, шкіл, дитячих садочків і всіх бюджетних установ, воно і призводить до того, що ми маємо цю одеську трагедію,

– сказав заступник міністра.

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Відзначимо, що вчора пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула близько 10:00 За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі. Вогонь забрав життя 17-річної студентки, ще 26 людей постраждали, а 14 досі залишаються зниклими безвісти.

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Наразі поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.

Кого розшукують рятувальники – читайте за посиланням.



Список усіх, хто постраждав – тут.

Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту: