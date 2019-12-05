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      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Пожар в Одессе: МВД хочет усилить ответственность за халатное отношение к пожарной безопасности

      29 Читати новину українською
      Антон Геращенко / liga.net

      Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что будет инициировать усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности после трагического пожара в колледже Одессы.

      Он отметил, что к масштабным пожарам приводит халатное отношение руководителей учебных заведений. Об этом говорится на сайте МВД.

      Важно: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло в колледже и вероятные причины

      По словам Геращенко, учреждения заявляют, что не имеют средств на обеспечение пожарной безопасности.

      Такое отношение руководителей отдельных вузов, школ, детских садов и всех бюджетных учреждений, оно и приводит к тому, что мы имеем эту одесскую трагедию,
      – сказал замминистра.

      Пожар в Одессе на Троицкой: что известно

      Отметим, что вчера пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул около 10:00 По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили. Огонь унес жизнь 17-летней студентки, еще 26 человек пострадали, а 14 до сих пор остаются пропавшими без вести.

      Кстати: Пожар в колледже Одессы: появилось видео 18+, как люди падают из окон

      На данный момент полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.

      Кого разыскивают спасатели – читайте по ссылке.

      Список всех, кто пострадал – здесь.

      Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета:

      Спасатели ищут 14 человек после пожара в Одессе: список пропавших – фото
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Пожар Пожар в колледже в Одессе Министерство внутренних дел Антон Геращенко
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