Пожар в Одессе: МВД хочет усилить ответственность за халатное отношение к пожарной безопасности

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что будет инициировать усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности после трагического пожара в колледже Одессы.

Он отметил, что к масштабным пожарам приводит халатное отношение руководителей учебных заведений. Об этом говорится на сайте МВД.

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По словам Геращенко, учреждения заявляют, что не имеют средств на обеспечение пожарной безопасности.

Такое отношение руководителей отдельных вузов, школ, детских садов и всех бюджетных учреждений, оно и приводит к тому, что мы имеем эту одесскую трагедию,

– сказал замминистра.

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Отметим, что вчера пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул около 10:00 По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили. Огонь унес жизнь 17-летней студентки, еще 26 человек пострадали, а 14 до сих пор остаются пропавшими без вести.

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На данный момент полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.

Кого разыскивают спасатели – читайте по ссылке.



Список всех, кто пострадал – здесь.

Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета: