Це стається вперше: мільйони британців отримали екстрене сповіщення про небезпеку

14 серпня мільйони людей в Англії та Уельсі отримали на телефони екстрене попередження про високий ризик лісових пожеж. Уряд закликав людей не робити нічого, що може спричинити займання.

Заступниця прем'єр-міністра Луїз Хейг заявила, що це було наймасштабніше використання системи екстрених сповіщень у країні, повідомляє видання The Guardian.

Що відомо про небезпеку пожеж у Британії?

Близько 19:00 на телефонах пролунав сигнал із попередженням: "У країні існує серйозний ризик лісових пожеж".

Людей закликали не розпалювати барбекю, багаття, запускати феєрверки чи робити будь-що інше, що може спричинити пожежу, доки ризик залишається високим.

У разі виявлення пожежі громадян просять негайно телефонувати за номером 999.

У п'ятницю прем'єр-міністр провів час у Стаурбриджі в Західному Мідлендсі, де через серію пожеж були знищені будинки та постраждали люди. В

ін попередив, що Британія зараз "як порохова бочка", а на країну чекають "важкі вихідні".

Уряд також оголосив про тимчасову загальнонаціональну заборону на продаж одноразових барбекю. Вона діятиме, доки зберігатиметься високий ризик лісових пожеж.

У південному Уельсі до допомоги перевантаженим екстреним службам залучили військових. Близько 100 військовослужбовців уже направили в регіон, ще близько 100 мали прибути ввечері. Вони допомагатимуть із доставкою води та логістикою.

Цього року в Англії та Уельсі вже сталося більше лісових пожеж, ніж за весь 2025 рік – тоді їх було зафіксовано 1017.

Лише протягом 24 годин, починаючи з четверга, пожежні служби оголосили про 11 масштабних надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що увечері 13 серпня в районі Локви Рогозниці біля Оміша на узбережжі Далмації спалахнула масштабна лісова пожежа. Через сильний вітер вогонь швидко поширився та дістався будинків і автомобілів. Кілька тисяч людей евакуювали. Відомо про одного загиблого і десятки постраждалих.