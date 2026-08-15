Це стається вперше: мільйони британців отримали екстрене сповіщення про небезпеку
14 серпня мільйони людей в Англії та Уельсі отримали на телефони екстрене попередження про високий ризик лісових пожеж. Уряд закликав людей не робити нічого, що може спричинити займання.
Заступниця прем'єр-міністра Луїз Хейг заявила, що це було наймасштабніше використання системи екстрених сповіщень у країні, повідомляє видання The Guardian.
Що відомо про небезпеку пожеж у Британії?
Близько 19:00 на телефонах пролунав сигнал із попередженням: "У країні існує серйозний ризик лісових пожеж".
Людей закликали не розпалювати барбекю, багаття, запускати феєрверки чи робити будь-що інше, що може спричинити пожежу, доки ризик залишається високим.
У разі виявлення пожежі громадян просять негайно телефонувати за номером 999.
У п'ятницю прем'єр-міністр провів час у Стаурбриджі в Західному Мідлендсі, де через серію пожеж були знищені будинки та постраждали люди. В
ін попередив, що Британія зараз "як порохова бочка", а на країну чекають "важкі вихідні".
Уряд також оголосив про тимчасову загальнонаціональну заборону на продаж одноразових барбекю. Вона діятиме, доки зберігатиметься високий ризик лісових пожеж.
У південному Уельсі до допомоги перевантаженим екстреним службам залучили військових. Близько 100 військовослужбовців уже направили в регіон, ще близько 100 мали прибути ввечері. Вони допомагатимуть із доставкою води та логістикою.
Цього року в Англії та Уельсі вже сталося більше лісових пожеж, ніж за весь 2025 рік – тоді їх було зафіксовано 1017.
Лише протягом 24 годин, починаючи з четверга, пожежні служби оголосили про 11 масштабних надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що увечері 13 серпня в районі Локви Рогозниці біля Оміша на узбережжі Далмації спалахнула масштабна лісова пожежа. Через сильний вітер вогонь швидко поширився та дістався будинків і автомобілів. Кілька тисяч людей евакуювали. Відомо про одного загиблого і десятки постраждалих.