На Луганщині армійці досі борються з наслідками масштабних пожеж вздовж фронту. Окупанти на різних ділянках лінії розмежування підпалюють траву тоді, коли вітер дме у бік позицій українських захисників. Під загрозою загоряння опинилися Трьохізбенка, Кримське та Новоолександрівка.

В цих селах внаслідок пожеж кілька будинків згоріли вщент. Детальніше – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми Масштабні пожежі на Луганщині: гасіння пожежі завершили

Військовослужбовець ЗСУ Роман розповів, що спочатку вогонь був маленький. Однак через сильний вітер за деякий час ліс почав горіти повністю.

Кілометри вигорілого лісу біля Новоолексіївки

Довкола позицій захисників Новоолександрівки кілометри вигорілого лісу. Кілька днів тому окупанти тут вчинили пожежу.

Спрацювала сигнальна міна з їхнього боку, і загорілося сухе поле. Думали, що максимум згорять 2 метри поля, але щоб так – ніхто не очікував,

– відзначив військовослужбовець ЗСУ з позивним Смайлик.

Вогонь перекинувся на село. Кілька покинутих будинків згоріли вщент.

Пожежі в Кримському

Також горіли й покинуті домівки в Кримському. Пенсіонерка Олександра Волкова мешкає на крайній вулиці села. До позицій армійців звідси лічені метри. Жінка розповіла, що, вочевидь, окупанти схибили з розрахунками. Замість позицій армійців вогонь пішов на село.

Зв'язківець Валерій одним з перших прибіг на допомогу. Відзначив, що чітко розумів – покладатися мешканцям Кримського більше немає на кого. Рятувальники до села їхали понад годину.

Весь особовий склад, який був вільний від служби, був залучений для локалізації цієї пожежі. Допомагали відрами гасити, гілками – хто чим міг,

пригадав він.

За словами військовослужбовця ЗСУ Олександра, хоч безпосередньо на цій вулиці не розміщені українські позиції, але особовий склад доклав максимум зусиль. Адже на той час крім військових, ніхто не міг надати їм допомогу.

"І постраждало лише декілька будівель, вогонь не поширився", – додав він.





Наслідки пожежі на Луганщині / Скриншот з відео

У Трьохізбенці загорівся хвойний ліс

Не допустили вогню на село і захисники Трьохізбенки. Там загорівся хвойний ліс. Попри те, що наразі пожежу вдалося локалізувати, в селі і досі чергують бригади рятувальників. Що стало причиною займань вздовж лінії фронту – наразі не відомо.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр повідомив, що причину встановить слідство. Втім зауважив, практика показує – це не перший збіг щодо того, що пожежі виникають поблизу тих позицій ЗСУ, де хлопці захищають Батьківщину.

Загалом від початку вересня на Луганщині вигоріло понад півтори тисячі гектарів лісу.