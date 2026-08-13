Лісові пожежі досягли популярних курортів Греції: є сотні евакуйованих, зокрема українські діти

Величезна лісова пожежа спалахнула на двох популярних курортах в Греції. Сотні туристів довелося евакуйовувати морем, оскільки лісова пожежа наближалася до пляжів північної частини країни.

Буквально трикілометрова стіна полум'я заввишки до 30 метрів насувалася на курорти. Про це пише .

Грецію охопили пожежі

Авіація та майже 150 пожежників боролися з полум'ям, що поширювалося півостровом Халкідіки на південь від міста Салоніки. Сильний вітер ускладнив боротьбу.

Двох поранених пожежників доставили до лікарні. Один отримав розтягнення ноги, а інший – незначні опіки.

Протягом кількох годин вогонь дістався на будинки навколо популярних курортів Сівірі та Фурка, які переповнені туристами. У цьому регіоні переважають легкозаймисті соснові ліси.

Вогонь охопив грецькі курорти / Фото AP

Десятки людей стояли в черзі на понтоні у Фурці, чекаючи на порятунок, оскільки дим закривав небо над курортами.

Загалом понад 250 туристів рятували просто у купальниках, багато з яких тримали дітей на руках. Для евакуації залучили 15 невеликих човнів.

Зазначається, що із готелю у Фурці була евакуйована, зокрема, група дітей з України.

Також у регіоні утворилися затори з автомобілів, які намагалися покинути курорти.

Пожежі у Греції: дивіться відео

WATCH: Tourist filmed absolute chaos as wildfires rage near the beaches in Halkidiki, #Greece right now.



Thick smoke, flames on the hills, crowds of people on the shore pic.twitter.com/2gBM7S85TM — Anonymous TV (@YourAnonTV) August 13, 2026

Ми на пляжі та шукаємо спосіб втекти. Звідки ми є, бачимо, що полум'я досягло міста та будинків,

– розповіла місцева жителька у коментарі ЗМІ.

Грецька влада негайно оголосила максимальний рівень пожежної тривоги до 5 балів на більшій частині материкової Греції. Також у Халкідікі заборонили населенню входити до соснових лісів регіону.

Є пошкодження будинків та транспортних засобів.

Грецький громадський мовник ERT повідомив, що пожежа могла виникнути після того, як сильний вітер повалив стовп електропередач, що спричинило іскру. Але влада наразі не підтвердила це.

Греція щороку сильно страждає від лісових пожеж, і експерти кажуть, що ризик зростає через антропогенну зміну клімату, яка зробила посухи та інші погодні явища більш екстремальними.

За останні 24 години по всій Греції було зареєстровано 40 лісових пожеж, 9 з них до кінця четверга все ще не були під контролем пожежників.

Цього місяця два члени екіпажу гелікоптера, який допомагав боротися з лісовою пожежею поблизу Афін, загинули. Їхній літак зіткнувся з іншим гелікоптером у повітрі.

Тоді пожежа знищила 110 квадратних кілометрів лісу.