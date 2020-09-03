Президент Володимир Зеленський попросив Кабмін підготувати рішення про надання необхідної допомоги постраждалим від пожеж на Харківщині та Луганщині. Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем.

Володимир Зеленський висловив щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини на Луганщині. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До теми Пожежі на Луганщині: одна людина загинула, двох військових госпіталізували з опіками

Реакція влади на пожежі

Напередодні до місця стихії вирушили віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Вони перебувають на прямому зв’язку з Офісом Президента, надаючи в терміновому порядку всі деталі розвитку пожежі.

Уряд також готує проект допомоги постраждалим у Харківській та Луганській областях.

Ми маємо давати відсіч цій стихії, бажаю наснаги всім вогнеборцям. У таку спеку в лісах працювати ще важче. Але своєю героїчною працею вони рятують життя,

– зазначив Володимир Зеленський.

Масштабні пожежі на Харківщині та Луганщині: останні новини

Станом на ранок 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб'ївка та Гряниківка Харківської області ліквідовано. Там вогонь знищив 22 житлових будинки.

Продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 гектарів. Через пожежі у Харківській області рятувальники евакуювали 52 людини.

Водночас горить і Луганщина. В результаті масштабних пожеж там постраждали двоє військових ЗСУ, які допомагали гасити вогонь. Окрім того, внаслідок пожежі загинула одна людина.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 вересня в Луганській області ліквідовано 16 пожеж. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. До боротьби з вогнем залучено майже 600 військових та 84 одиниці інженерної та автотехніки підрозділів ЗСУ і ДСНС.

В ОПУ розповіли, що попередніми причинами пожеж можуть бути загоряння сміття. На ліс вогонь буцімто перекинувся вже пізніше через сильні вітри. Втім правоохоронні органи не виключають, що це міг бути й умисний підпал. Через пожежу в Чугуївському районі поліція навіть відкри кримінальну справу про умисне знищення майна.

Дивіться відео пожежі на Луганщині: