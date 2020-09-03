Пожежі на Харківщині та Луганщині: Зеленський попросив уряд допомогти потерпілим
Президент Володимир Зеленський попросив Кабмін підготувати рішення про надання необхідної допомоги постраждалим від пожеж на Харківщині та Луганщині. Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем.
Володимир Зеленський висловив щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини на Луганщині. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Реакція влади на пожежі
- Напередодні до місця стихії вирушили віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.
- Вони перебувають на прямому зв’язку з Офісом Президента, надаючи в терміновому порядку всі деталі розвитку пожежі.
- Уряд також готує проект допомоги постраждалим у Харківській та Луганській областях.
Ми маємо давати відсіч цій стихії, бажаю наснаги всім вогнеборцям. У таку спеку в лісах працювати ще важче. Але своєю героїчною працею вони рятують життя,
– зазначив Володимир Зеленський.
Масштабні пожежі на Харківщині та Луганщині: останні новини
- Станом на ранок 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб'ївка та Гряниківка Харківської області ліквідовано. Там вогонь знищив 22 житлових будинки.
- Продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 гектарів. Через пожежі у Харківській області рятувальники евакуювали 52 людини.
- Водночас горить і Луганщина. В результаті масштабних пожеж там постраждали двоє військових ЗСУ, які допомагали гасити вогонь. Окрім того, внаслідок пожежі загинула одна людина.
- За даними ДСНС, станом на ранок 3 вересня в Луганській області ліквідовано 16 пожеж. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. До боротьби з вогнем залучено майже 600 військових та 84 одиниці інженерної та автотехніки підрозділів ЗСУ і ДСНС.
- В ОПУ розповіли, що попередніми причинами пожеж можуть бути загоряння сміття. На ліс вогонь буцімто перекинувся вже пізніше через сильні вітри. Втім правоохоронні органи не виключають, що це міг бути й умисний підпал. Через пожежу в Чугуївському районі поліція навіть відкри кримінальну справу про умисне знищення майна.
Дивіться відео пожежі на Луганщині: