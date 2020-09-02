Пожежі на Харківщині змінили плани Зеленського, який мав там візит: що кажуть в ОПУ
Президент України Володимир Зеленський здійснював робочий візит у Харківську область, коли там розпочалися масові лісові пожежі. Через це йому довелося змінювати плани, зокрема президент не зміг представити кандидатів від "Слуги народу" на майбутніх місцевих виборах у Харківській області.
Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині, повідомляє Офіс Президента України.
До слова Масштабні лісові пожежі на Харківщині: за справу взялася центральна влада – відео, фото
У ході наради представники ДСНС повідомили главі держави, що для гасіння й локалізації вогню задіяно необхідну кількість техніки й особового складу. На Луганщині також залучили підрозділи Збройних сил.
Президент наголосив, що повинен отримувати оперативну інформацію щодо пожеж і триматиме ситуацію на контролі. Він також виступив з вимогою швидких реакцій на подібні події, а в разі потреби – організації евакуації всіх людей.
Слід думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації й гасіння. Також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз,
– наголосив Володимир Зеленський.
Коротко про пожежі на Харківщині й Луганщині:
- Масштабна лісова пожежа спалахнула у Дворічанському район Харківської області. Там горить близько 400 гектарів лісу, а вогонь знищив щонайменше 8 житлових будинків у селі Горобівка.
- Втім це не єдина пожежа в Харківській області. Ще одна, але дещо менша спалахнула поблизу в Чугуївському районі. Там для ліквідації загорання вже залучили авіацію.
- Також пожежа сталася в Луганській області поряд з селом Болотним. Там ліс горить приблизно на площі у 80 гектарів, а до його ліквідації залучили військових.