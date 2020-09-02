Президент України Володимир Зеленський здійснював робочий візит у Харківську область, коли там розпочалися масові лісові пожежі. Через це йому довелося змінювати плани, зокрема президент не зміг представити кандидатів від "Слуги народу" на майбутніх місцевих виборах у Харківській області.

Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині, повідомляє Офіс Президента України.

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У ході наради представники ДСНС повідомили главі держави, що для гасіння й локалізації вогню задіяно необхідну кількість техніки й особового складу. На Луганщині також залучили підрозділи Збройних сил.

Президент наголосив, що повинен отримувати оперативну інформацію щодо пожеж і триматиме ситуацію на контролі. Він також виступив з вимогою швидких реакцій на подібні події, а в разі потреби – організації евакуації всіх людей.

Слід думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації й гасіння. Також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз,

– наголосив Володимир Зеленський.

Коротко про пожежі на Харківщині й Луганщині: