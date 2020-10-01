На Луганщині вирують масштабні лісові пожежі, що вже забрали життя кількох людей. Вогонь загрожує понад 20 населеним пунктам. Очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що рятувальникам допомагають і працівники правоохоронних органів.

Для боротьби з пожежами не вистачає технічних можливостей

Для боротьби з вогняною стихією стягнули усі можливі сили. Про це Аваков повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує РБК- Україна.

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Правда в тому, що нам не вистачає технічних можливостей. І ми ще влітку звернулися до парламенту,

– заявив Аваков.

Зверніть увагу! У штабі ООС назвали попередню причину займань на Луганщині. Вогонь спалахнув через обстріл бойовиків. За фактом пожеж поліція порушила 7 кримінальних проваджень.

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