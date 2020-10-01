Пожежі на Луганщині: Аваков каже, що не вистачає технічних можливостей
На Луганщині вирують масштабні лісові пожежі, що вже забрали життя кількох людей. Вогонь загрожує понад 20 населеним пунктам. Очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що рятувальникам допомагають і працівники правоохоронних органів.
Для боротьби з пожежами не вистачає технічних можливостей
Для боротьби з вогняною стихією стягнули усі можливі сили. Про це Аваков повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує РБК- Україна.
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Правда в тому, що нам не вистачає технічних можливостей. І ми ще влітку звернулися до парламенту,
– заявив Аваков.
Головне про пожежі на Луганщині
- Найбільше пожежі зачепило Станично-Луганський, Попаснянський, Старобільський та Новоайдарський район.
- Вогонь забрав життя щонайменше 5 осіб, більше ніж 10 травмовані.
- Полум'я поширилось на 9,3 тисячі гектарів.
- До гасіння пожеж залучили понад 1200 рятувальників та 200 одиниць техніки.
- Участь у боротьбі з пожежами бере авіація.
- Евакуйовані понад 120 мешканців кількох сіл.