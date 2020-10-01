Пожежі на Луганщині спалахують через провокації з боку російських бойовиків. Обстрілюючи українські позиції, окупанти застосовують трасуючі кулі.

До ліквідації пожеж на Луганщині вже залучено 450 військових Збройних Сил України. Про це 1 жовтня повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних Сил.

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Військовослужбовці ЗС разом із рятувальниками ДСНС та представниками лісових господарств продовжують локалізувати пожежі, спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль,

– мовиться у повідомленні.

Наразі площа загоряння становить 85 гектарів. Станом на 8 ранку 1 жовтня вогонь вдалося локалізувати пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Артема, Болотене та Сєвєродонецьк.

Що відомо про пожежі на Луганщині