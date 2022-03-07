Росія 7 березня завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.
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Оперативна інформація. Житомирська область. О 22:40 пожежу нафтобази у селищі міського типу Черняхів локалізовано. Триває гасіння,
– мовиться у повідомленні.
Раніше повідомляли, що у Черняхові загорілися два напівпорожні резервуари. Їхня місткість – наразі невідома.
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