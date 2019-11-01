Пожежу в Києві на Пирогова вдалося ліквідувати: фото

У вечір четверга, 31 листопада, у центрі Києва спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки. Вже через кілька годин, о 1 годині ночі з четверга на п'ятницю, рятувальникам вдалося ліквідувати займання.

Вогнеборці боролися з пожежою протягом майже чотирьох годин, повідомляє ДСНС у місті Києві.

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На щастя, цього разу обійшлося без жертв. У ході рятувальної операції на вулицю вивели близько 40 мешканців будинку. Туди приїхав автобус, у якому облаштували місце для підігріву.

Загалом до гасіння займання площею у 100 квадратних метрів залучили 80 членів особового складу Держслужби з надзвичайних ситуацій та 22 одиниці техніки.

Під час своєї операції пожежники розібрали близько 300 квадратних метрів обгорівших конструкцій. Встановленням причин займання займеться слідство.

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