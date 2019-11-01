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      Пожежу в Києві на Пирогова вдалося ліквідувати: фото

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      Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу у київській багатоповерхівці
      Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу у київській багатоповерхівці / фото: ДСНС

      У вечір четверга, 31 листопада, у центрі Києва спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки. Вже через кілька годин, о 1 годині ночі з четверга на п'ятницю, рятувальникам вдалося ліквідувати займання.

      Вогнеборці боролися з пожежою протягом майже чотирьох годин, повідомляє ДСНС у місті Києві.

      До слова: Пожежа у центрі Києва: рятувальники евакуювали людей – відео

      На щастя, цього разу обійшлося без жертв. У ході рятувальної операції на вулицю вивели близько 40 мешканців будинку. Туди приїхав автобус, у якому облаштували місце для підігріву.

      Загалом до гасіння займання площею у 100 квадратних метрів залучили 80 членів особового складу Держслужби з надзвичайних ситуацій та 22 одиниці техніки.

      Під час своєї операції пожежники розібрали близько 300 квадратних метрів обгорівших конструкцій. Встановленням причин займання займеться слідство.

      Пожежа у шестиповерхівці у центрі Києва: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України ДСНС Пожежа Пожежа у Києві Новини Києва
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