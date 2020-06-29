У Києві другий день поспіль у мікрорайоні Позняки стаються пожежі у багатоповерхівках. Цього разу зайнялося на вулиці Кошиця, що по іншу сторону від проспекта Бажана, ніж вулиця Крушельницької. А там лише нещодавно стався вибух, що забрав життя 5 людей.

Вогонь виник не у квартирі, а на загальних східцях. Відповідне відео займання з'явилося у фейсбук-спільноті "Київ оперативний".

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Вогонь виник на 15 поверсі, а дим здійнявся вверх аж до кінцевого 17-го. Квартири вогнем не зачепило, пишуть у коментарях очевидці.

Пожежа на Позняках 29 червня – дивіться відео

Пожежу вдалося швидко загасили і ніхто не постраждав. Наразі немає інформації щодо причини займання.

Під відео користувачі іронізують, що "району пороблено" і "будинки почергово приймають естафету". Хтось із сарказмом зазначає, що бідним людям захотілося "нових квартир від Зеленського".

Позняки і надзвичайні ситуації

Лише вчора, 28 червня, на вулиці Соломії Крушельницької спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків. Розташовується він поряд із іншим будинком, де 21 червня стався вибух. Займання пожежники швидко ліквідували, ніхто не постраждав.

Значно серйознішою надзвичайною ситуацією став вибух на тій же вулиці Крушельницької 21 червня. Внаслідок вибуху газу будинок зруйнувався з 5 по 8 поверху. Загинули п'ятеро людей, троє з яких – члени однієї родини Недашковських. Вижила лише 19-річна дівчина Анастасія, яка залишилася без батьків.

За декілька днів після трагедії Зеленський вручив 12 постраждалим родинам ключі від нових квартир.