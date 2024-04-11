Відповідний допис з'явився у телеграмі обласної військової адміністрації о 4:45.

Зверніть увагу Росіяни атакують "Шахедами": де зараз ворожі дрони-камікадзе

За інформцією місцевої влади, на Київщині зафіксували рух ворожих дронів-камікадзе. "У регіоні працють сили ППО", – мовиться у повідомленні.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– закликали в ОВА.

Перед цим у Повітряних силах оновили дані щодо руху "Шахедів". Станом на 4:30 була інформація про БпЛА в східній частині Київської області (курс західний), БпЛА на межі Житомирської та Київської областей (курс східний) та БпЛА в Обухівському районі Київської області (курс північний).