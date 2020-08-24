У Покровську (колишня назва - Красноармійськ) на Донеччині гірники шахти Краснолиманська провели надпатріотичну акцію. Відбулася вона з нагоди Дня Незалежності, який відзначають 24 серпня.

Акція шахтарів до Дня Незалежності

Так, шахтарі на одному з териконів шахти Краснолиманська розтягнули великі прапори України та Євросоюзу. Про це повідомляє 24 канал.

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Так вони хотіли показати, що Донбас – українська територія. А Україна, зі свого боку, – це Європа.

У Покровську гірники розгорнули величезні прапори України та ЄС: відео

Не перша проукраїнська ініціатива в Покровську до Дня Незалежності

Зауважимо, що напередодні на центральній площі міста діти з пазлів зібрали велику мапу України. 24 області та Кримський півострів об’єдналися навколо напису "Покровськ – це ти!"

До речі У небі над окупованим Донбасом запустили український прапор: відео

У Покровську зібрали велику мапу України: відео

Де розташовується Покровськ / Карта