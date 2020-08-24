Прапори України та ЄС на териконі: на Донбасі гірники по-особливому відзначили День Незалежності
У Покровську (колишня назва - Красноармійськ) на Донеччині гірники шахти Краснолиманська провели надпатріотичну акцію. Відбулася вона з нагоди Дня Незалежності, який відзначають 24 серпня.
Акція шахтарів до Дня Незалежності
Так, шахтарі на одному з териконів шахти Краснолиманська розтягнули великі прапори України та Євросоюзу. Про це повідомляє 24 канал.
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Так вони хотіли показати, що Донбас – українська територія. А Україна, зі свого боку, – це Європа.
У Покровську гірники розгорнули величезні прапори України та ЄС: відео
Зауважимо, що напередодні на центральній площі міста діти з пазлів зібрали велику мапу України. 24 області та Кримський півострів об’єдналися навколо напису "Покровськ – це ти!"
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У Покровську зібрали велику мапу України: відео
Де розташовується Покровськ / Карта