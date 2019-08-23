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      Працівників СБУ, які можуть бути причетні до втечі наркобарона Сільвера, перевірять на поліграфі

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      Труба: ДБР перевірить причетність працівників СБУ до втечі ізраїльського наркобарона
      Труба: ДБР перевірить причетність працівників СБУ до втечі ізраїльського наркобарона / dbr.gov.ua

      Державне бюро розслідувань перевіряє можливу причетність співробітників СБУ до втечі ізраїльського наркобарона Амоса Дов Сільвера. У межах розслідування працівники ДБР опитають підозрюваних із застосуванням поліграфа.

      У ДБР працюють професійні поліграфологи, яких часто залучають для встановлення деяких фактів у кримінальних провадженнях, запевнив директор Бюро Роман Труба.

      До слова: Ізраїльського наркоторговця-втікача Сільвера таки екстрадували з України – фото

      Така практика не є ексклюзивною і досить успішно використовується у світі. Дослідження, проведені Американською асоціацією операторів поліграфа, стверджують, що одержана за його допомогою інформація у 87-96% випадків ефективно використовується в досудовому розслідуванні,
      – розповів Труба.

      Момент втечі від СБУ ізраїльського наркобарона: дивіться відео

      Що відомо про втечу Дов Сільвера?Амос Дов Сільвер – засновник найбільшої онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass. Під час екстрадиції з України до Ізраїлю йому вдалося втекти від прикордонників та Служби безпеки України.

      Сталося це тоді, коли з нього зняли електронний браслет – аби обвинувачений міг пройти металодетектор перед посадкою на літак до Тель-Авіва. Згодом було опубліковано відео на якому помітно, як "ретельно" за ними стежили працівники СБУ.

      Згодом наркобарона повторно затримали в Умані і таки екстрадували до ізраїлю.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України СБУ Державне бюро розслідувань Роман Труба Новини Ізраїля Служба безпеки України
      Джерело: 24 канал
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