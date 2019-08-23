Працівників СБУ, які можуть бути причетні до втечі наркобарона Сільвера, перевірять на поліграфі

Державне бюро розслідувань перевіряє можливу причетність співробітників СБУ до втечі ізраїльського наркобарона Амоса Дов Сільвера. У межах розслідування працівники ДБР опитають підозрюваних із застосуванням поліграфа.

У ДБР працюють професійні поліграфологи, яких часто залучають для встановлення деяких фактів у кримінальних провадженнях, запевнив директор Бюро Роман Труба.

До слова: Ізраїльського наркоторговця-втікача Сільвера таки екстрадували з України – фото

Така практика не є ексклюзивною і досить успішно використовується у світі. Дослідження, проведені Американською асоціацією операторів поліграфа, стверджують, що одержана за його допомогою інформація у 87-96% випадків ефективно використовується в досудовому розслідуванні,

– розповів Труба.

Момент втечі від СБУ ізраїльського наркобарона: дивіться відео

Що відомо про втечу Дов Сільвера?Амос Дов Сільвер – засновник найбільшої онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass. Під час екстрадиції з України до Ізраїлю йому вдалося втекти від прикордонників та Служби безпеки України.



Сталося це тоді, коли з нього зняли електронний браслет – аби обвинувачений міг пройти металодетектор перед посадкою на літак до Тель-Авіва. Згодом було опубліковано відео на якому помітно, як "ретельно" за ними стежили працівники СБУ.



Згодом наркобарона повторно затримали в Умані і таки екстрадували до ізраїлю.