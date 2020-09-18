На заході Польщі у Великопольському воєводстві виявили нелегальну фабрику з виробництва сигарет. До цього були причетні 16 людей, серед яких 12 українців.

Районний суд у Познані вже обрав запобіжний захід причетним до оборудки. Про це повідомляє Центральне слідче бюро поліції Польщі.

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Тепер тих, хто працював на нелегальній фабриці триматимуть під вартою три місяці. За попередніми оцінками, збитки Держказначейства Польщі від роботи фабрики становлять 6,5 мільйона злотих, тобто 4,4 мільйона гривень.

Загалом на фабриці виявили:

5,8 мільйона штук сигарет;

приблизно 1,7 мільйона тонн тютюнової суміші;

кількадесят піддонів з напівпродуктами.

мільйон злотих (7,4 мільйона гривень) готівкою;

три автомобілі.

Усе це вилучили правоохоронці.

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Деталі про діяльність нелегальної фабрики

Завод облаштували прямо в приватному будинку в підсобному приміщенні. Паралельно в ньому проживали 13 службовців, переважно іноземці. За даними правоохоронців, сигаретами незаконно виробляли та торгували з листопада 2019 року.

Слідчі наголошують, що сигарети, ймовірно, вивозили за межі Польщі та продавали там.

Правоохоронці у Польщі викрили нелегальну фабрику сигарет / Фото CBSP