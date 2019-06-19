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      Представник Зеленського в уряді: "Роттердам+" закінчився

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      Формула "Роттердам+" не працює в Україні з кінця травня, – Герус
      Формула "Роттердам+" не працює в Україні з кінця травня, – Герус / Фейсбук Андрія Герса

      Формула розрахунку собівартості електроенергії "Роттердам+" не працює в Україні з кінця травня 2019 року. Тарифи на теплову енергетику наразі нижчі, аніж вони б мали бути із її використанням.

      Розрахована за формулою "Роттердам+" вартість електроенергії мала б становити близько 2 гривень за кіловат-годину, про це написав представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

      Цікаво: "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію

      За його словами, якщо розраховувати вартість теплової електроенергії за формулою "Роттердам+", то її вартість мала складати близько 2 гривень за кіловат-годину.

      Проте вже в останню декаду травня такий тариф впав до 1,53 гривень/кіловат-годину, що на 24% нижче. За першу декаду червня тариф ще знизився – до 1,43 грривень, що на 29% нижче від відповідного тарифу згідно "Роттердам+",
      – повідомив Герус.

      Він зазначив, що у травні-червні минулого року тарифи на електроенергію ТЕС в Україні були на 17-24% вищими. Низькі тарифи навіть призвели до того, що деякі ТЕС працюють у збиток. Так, за червень вугільні елетростанції отримають приблизно на 1,5 мільярда гривень менше грошей, аніж отримали би при фактичному тарифі "Роттердам+".

      "Фактична ліквідація "Роттердам+" відбулася завдяки діям широкого кола осіб, великому публічному резонансу, висвітленню цієї корупційної формули у медіа, соцмережах і так далі", – додав Герус.

      Президент Володимир Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам +" на "Роттердам-". Герус повідомляв, що відповідний законопроект Зеленський мав внести у Раду у понеділок, 17 червня.

      Що таке "Роттердам+"?Це методика формування ціни на паливну складову, а саме – вугілля при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Вартість палива визначає наступна формула: ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну.

      Формула почала діяти у травні 2016 року через те, що Україна втратила контроль над частиною Донецького вугільного басейну. Все – через війну на Донбасі. Оскільки вугілля з Донбасу майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно потрапляє з ПАР та Південної Америки.

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      Теги: Новини України Комунальні послуги Електроенергія Ринок електроенергії Андрій Герус Володимир Зеленський
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