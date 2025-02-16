Про це повідомляє Reuters з посиланням на одного з американських законодавців та анонімного джерела, що знайоме з планами, пише 24 Канал.

Дивіться також Зеленський заявив про небезпеку першої зустрічі Трампа і Путіна

Переговори про Україну в Саудівській Аравії

За словами джерел Reuters, американські і російські посадовці мають зустрітися у Саудівській Аравії "найближчими днями" для початку перемовин щодо завершення російсько-української війни.

У Держдепі США поки не надали коментарів з цього приводу.

Дивіться також США обіцяли Україні участь у переговорах про закінчення війни, – WSJ

Нагадаємо, що раніше в Politico писали, що представники адміністрації Дональда Трампа можуть зустрітися із російською делегацією у Саудівській Аравії. Темою переговорів стане завершення війни в Україні. Читайте подробиці в матеріалі 24 Каналу.