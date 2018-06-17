Представники Xiaomi виправдали "провальний" Redmi 6

Нещодавно компанія Xiaomi офіційно анонсувала Redmi 6, на який багато користувачів покладали великі надії. Проте новинку майже одразу назвали провальною, адже смартфон отримав процесор від компанії MediaTek. І от представники компанії вирішили прокоментувати використання саме цього чіпсету у своєму телефоні.

Про це повідомляє akket.com.

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За словами представників Xiaomi, використання процесора MediaTek в телефоні Redmi 6 зовсім не робить весь мобільний пристрій поганим. Виробник запевняє, що з виробником чіпів уклали угоду, в рамках якої він буде випускати драйвера й інше необхідне програмне забезпечення щонайменше протягом двох років. Це означає, що провальний Xiaomi Redmi 6 отримуватиме новітнє програмне забезпечення операційних систем Android щонайменше протягом трьох найближчих років.

Крім того, за словами Xiaomi, перед використанням чіпа MediaTek Helio P22, що складається з 8 ядер, компанія протягом кількох місяців тестувала його. За весь цей час не було зафіксовано проблем з нагріванням або продуктивністю. Навіть при максимальному навантаженні даний чіп продуктивніший за Snapdragon 845, який встановлений в модель Redmi 5.

Таким чином компанія-виробник виправдала використання процесора MediaTek в своєму телефоні і попросила дати Xiaomi Redmi 6 шанс довести, що хороші мобільні пристрої з чіпом під тайванським брендом все ж можуть бути якісними та цікавими.

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Не можна не помітити, що продажі цього мобільного пристрою вже почалися, а сталося це 15 червня. Найближчого понеділка, швидше за все, Xiaomi відзвітує про продажі за перші вихідні, як вона завжди робить. За показниками продажів буде відразу зрозуміло, чи готові люди користуватися смартфоном Xiaomi Redmi 6 на базі процесора MediaTek, або ж його чекає провал, як і багато інших телефонів, оснащених обчислювальним чіпом від цього виробника.

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