Зокрема, він порівняв російську агресію з Другою світовою війною. Моррісон сказав, що виникла "найнебезпечніша ситуація у сфері безпеки за 80 років".
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Австралійський прем'єр закликав уряд Китаю теж запровадити жорсткі санкції проти Кремля, доєднавшись у такий спосіб до всіх. Мовляв, жодна інша країна не зробила б більшого впливу на державу-агресорку, аніж Китай.
Справа Китаю і його лідерів у цей поворотний момент історії продемонструвати більше, аніж слова,
– наголосив Моррісон.
Також, за словами політика, загалом вторгнення Росії стало "тривожним дзвінком" для Європи, а "нова дуга автократії" загрожує всьому світові. Він вважає, що у Москві "вибрали шлях насильства", який прагне змінити світовий порядок.
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