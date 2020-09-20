Дитину взяли в заручники, – прем'єр Польщі шокований "варварством" влади Лукашенка
У Білорусі дитину двох опозиційних до чинного самопроголошеного президента країни Лукашенка діячів фактично взяли у заручники: шестирічного малюка забрали до притулку і не дозволяли батькам його навіть побачити.
Польща приголомшена "варварством" білоруської влади
Про це в суботу, 19 вересня, заявив очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький, як розповіли на RMF24.
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Я вражений і приголомшений повідомленнями про те, що білоруська влада знову використовує дітей як політичних заручників. Це варварство має припинитися!
– сказав Моравецький.
Глава уряду Польщі закликав владу Білорусі повернути шестирічного Артема батькам.
Що відомо про скандал навколо дитини опозиціонерів у Білорусі
Батьки шестирічного Артема – Альона Лазарчик і Сергій Мацкойт. Вони є білоруськими демократичними активістами з організації "Європейська Білорусь", опозиційними до Олександра Лукашенка.
17 вересня Артема забрали представники влади до закладу опіки, про що повідомили у низці ЗМІ. Зокрема, білоруська служба "Радіо Свобода" опублікувала розповідь Альони Лазарчик:
- За словами жінки, її затримали для перевірки документів, відібрали телефон й утримували у відділку міліції до пізнього вечора.
- Відповідно, Лазарчик не змогла забрати дитину зі школи до належних 18:00. Вчителі викликали соціальні служби, а ті миттєво забрали дитину до одного з міських органів опіки.
- 18 вересня до будинку Лазарчик прийшли представники соціальних служб, щоб начебто перевірити умови, в яких живе родина. До вечора того дня батькам не дозволили ні побачити дитину, ні забрати її додому.
- І лише 19 вересня по обіді, коли до притулку прийшли сотні людей з вимогою віддати дитину, Альона Лазарчик змогла забрати свого сина додому.
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