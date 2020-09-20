У Білорусі дитину двох опозиційних до чинного самопроголошеного президента країни Лукашенка діячів фактично взяли у заручники: шестирічного малюка забрали до притулку і не дозволяли батькам його навіть побачити.

Польща приголомшена "варварством" білоруської влади

Про це в суботу, 19 вересня, заявив очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький, як розповіли на RMF24.

Важливо Масштабний Марш жінок, сутички з ОМОНівцями: ситуація в Білорусі 19 вересня – фото, відео

Я вражений і приголомшений повідомленнями про те, що білоруська влада знову використовує дітей як політичних заручників. Це варварство має припинитися!

– сказав Моравецький.

Глава уряду Польщі закликав владу Білорусі повернути шестирічного Артема батькам.

Що відомо про скандал навколо дитини опозиціонерів у Білорусі

Батьки шестирічного Артема – Альона Лазарчик і Сергій Мацкойт. Вони є білоруськими демократичними активістами з організації "Європейська Білорусь", опозиційними до Олександра Лукашенка.

17 вересня Артема забрали представники влади до закладу опіки, про що повідомили у низці ЗМІ. Зокрема, білоруська служба "Радіо Свобода" опублікувала розповідь Альони Лазарчик:

За словами жінки, її затримали для перевірки документів, відібрали телефон й утримували у відділку міліції до пізнього вечора.

до пізнього вечора. Відповідно, Лазарчик не змогла забрати дитину зі школи до належних 18:00. Вчителі викликали соціальні служби, а ті миттєво забрали дитину до одного з міських органів опіки.

до одного з міських органів опіки. 18 вересня до будинку Лазарчик прийшли представники соціальних служб, щоб начебто перевірити умови, в яких живе родина. До вечора того дня батькам не дозволили ні побачити дитину, ні забрати її додому.

додому. І лише 19 вересня по обіді, коли до притулку прийшли сотні людей з вимогою віддати дитину, Альона Лазарчик змогла забрати свого сина додому.

До слова ЄС не може накласти санкції проти Білорусі, бо Кіпр знов блокує процес: причина

Що відбувалося у Білорусі кілька днів перед сьогодні: відео 24 каналу