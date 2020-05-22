Претензії Болгарії до України щодо Одещини: про що домовилися дипломати

Українські та болгарські дипломати зустрілися, щоб обговорити ситуацію з Болградським районним Одеської області. Саме там проживають етнічні болгари.

На зустріч у Міністерство закордонних справ прибув посол Республіки Болгарія в Україні Костадін Коджабашев. З ним зустрівся заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, повідомляє сайт МЗС.

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Про що домовилися дипломати

Василь Боднар запевнив, що адміністративно-територіальна реформа в Україні не впливає на рівень забезпечення прав болгарської громади Одещини.

Окрім того досягнуто домовленість про продовження відкритого і конструктивного діалогу в цій сфері, у тому числі на міжпарламентському рівні.

"Дипломати завжди знаходять спільну мову. Між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської спільноти в Україні. Ми домовилися вирішувати всі актуальні питання в конструктивному дусі", – зазначив Василь Боднар.

В чому була суть конфлікту

Болгарський парламент 20 травня закликав Україну не розділяти Болградський район, що на Одещині. Офіційна Софія виступила категорично проти відокремлення болгарської нацменшини, яка там компактно проживає.

Мовиться про рішення уряду України розділити Болградський район Одеської області на п'ять територіальних громад, де етнічні болгари більше не будуть більшістю. На думку Софії, це вдарить по правах болгарської меншини. За неофіційними даними, вона налічує близько 250 – 300 тисяч осіб.

МЗС України закликало Болгарію не втручатися у внутрішні справи незалежної держави.